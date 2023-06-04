Нужны ли страшные книги детям, какими инфекциями можно заразиться на даче и почему нельзя хранить деньги в криптовалюте

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: Илон Маск – спонсор и участник убийства русских на Украине (подробнее)

2 место. «Выводы были сделаны»: военкор Коц объяснил, почему ВСУ не смогли прорваться в Шебекино (подробнее)

3 место. Военкор ВГТРК Егор Григорьев: Военнопленные ВСУ - это настоящие фашисты (подробнее)

4 место. Георгий Бовт: Китай не заинтересован в том, чтобы Россию разгромили на Украине с помощью НАТО (подробнее)

5 место. Обстрелы Шебекино: пора ли переводить страну из расслабленного состояния в режим «всё для победы» (подробнее)

6 место. Интервальное голодание: насколько полезно, эффективно и всем ли подходит (подробнее)

7 место. «Случаи мошенничества через раз»: экономист объяснил, почему не стоит хранить сбережения в криптовалюте (подробнее)

8 место. Какими инфекциями можно заразиться на даче (подробнее)

9 место. Ужастики для детей. Нужно ли ограждать детей от книг со страшными сюжетами (подробнее)

10 место. Гарик Харламов с Азаматом Мусагалиевым бросили перчатку Урганту и Воле и запустили собственное шоу в ВК (подробнее)