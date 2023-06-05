«Мы разводимся»: Регина Тодоренко сделала заявление

Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Слухи о том, что брак Влада Топалова и Регины Тодоренко вот-вот распадется, ходят по Сети уже давно. Сами супруги, воспитывающие двоих детей, стараются не обращать на них внимания. В своем блоге Топалов выложил милое семейное видео, в котором они с Региной прокомментировали новость о своем разводе.

Топалов снял ролик во время семейного похода в кафе. Певец показал, как Регина накормила старшего сына жареной картошкой и напоила кофе. Влад пошутил, что у них сейчас «дни здоровья». А затем сообщил, что вопреки слухам, Регина с ним пока не разводится.

«Нет, мы разводимся, мы в процессе!» - перебила мужа Тодоренко. Топалов лишь улыбнулся в ответ на реплику жены.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в июле 2019 года. Влад не раз говорил, что брак - это постоянная работа над собой. Рождение двоих детей стало для молодых родителей испытанием, которое они с честью выдержали. Хотя Регина и рассказывала, что они с Владом едва не развелись после появления на свет первенца. Первые месяцы с новорожденным сыном дались ей нелегко, ведь она одновременно работала и заботилась о малыше. К тому же маленький ребенок нарушил привычный ритм семейной жизни. Как призналась Тодоренко, они с мужем начали отдаляться друг от друга.

- Майкл спал с нами до 9-ти месяцев. Так было удобно кормить его грудью 2-3 раза ночью не вставая с кровати, потому что прерывистый сон да еще и с беготней в другую комнату - это не про меня. Ритм, в котором мы жили, не позволял иначе: подъем в 00:00, потом в 3:00, в 6:30 - утреннее кормление, в 7:00 меня уже ждали на съемочной площадке, а ведь раньше мы с мужем так любили поспать, - рассказывала Регина. - Потихоньку мы даже начали отдаляться друг от друга, так как все мое свободное время занял ребенок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа (прости, любимый), погрузившись в мир детской психологии, педиатрии, во вселенную материнских форумов и блогов.

К счастью, трудную ситуацию разрешил сам ребенок: в какой-то момент он стал категорически отказываться спать вместе с папой и мамой. А когда малыш переехал в детскую, то довольно быстро привык к своей кроватке и сну в одиночества.

Еще одним испытанием для супругов стала спецоперация России на Украине. Регина – уроженка Одессы – признавалась, что они с мужем сразу договорились, что не будут спорить из-за политики. Влад – патриот России, а у Регины в Одессе остались родители, за которых она переживает. В соцсетях Топалов сделал заявление, сообщив, что любит жену и будет поддерживать ее в любой ситуации.

«У нас был момент, когда мы оказались на грани развода, я тогда выпалила: „Я с тобой разведусь“. На что Влад ответил: „Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно“. Тогда это прозвучало как угроза», - рассказывала Регина в одном из интервью.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему никто не находит свою любовь: вскрылась коррупция на шоу «Холостяк» (подробнее)