Возлюбленный Кристины Асмус впервые показал постельное фото с ней

Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристина Асмус до недавнего времени скрывала свой роман с коллегой по театру Ермоловой Романом Евдокимовым. Лишь недавно актриса начала публиковать в соцсетях совместные снимки с ним. Роман в долгу не остался – и впервые поделился на своей странице постельным фото со звездой фильма «Текст». Пикантный кадр Роман опубликовал по случаю своего 29-летия.

На снимке влюбленные запечатлены в постели в объятиях друг друга. Роман позирует без футболки, Кристина одета в простую черную майку. Судя по дощатым стенам на заднем плане, любовники проводили время вместе на даче или на турбазе.

Первой на снимок отреагировала Кристина. «Ой, это ж какой год? Красивые!» - подписала фото Асмус. Поклонники также не поскупились на комплименты. «Очень красивая пара, даже похожи», «Какой ты сладкий, а Кристина — просто огонь», «Прекрасно смотритесь вместе», - написали фолловеры в комментариях.

Пикантный кадр Роман опубликовал по случаю своего 29-летия. Фото: соцсети.

Кристина не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Правда, представлять бойфренда широкой публике актриса не торопилась. Возможно, 35-летнюю артистку смущало то, что Роман на шесть лет моложе ее. А, может быть, Асмус останавливало то, что после развода она по-прежнему жила вместе с бывшим мужем Гариком Харламовым. Супруги развелись еще в 2020 году, но все это время обитали под одной крышей. Кристина – на своей половине дома, Гарик – на своей. Вместе с ними элитную недвижимость на Рублево-Успенском шоссе делят 9-летняя дочка Настя и мама Гарика Наталья Игоревна.

О своем расставании Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях в июне 2020 года. Суд развел шоумена и звезду фильма «Текст» в октябре того же года. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе.

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