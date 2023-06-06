Перезагрузка грузоперевозок: быстрая подача машины, заранее установленная цена и страховка

Грузовую машину можно вызвать в приложении, как такси.

Доставку крупногабаритных грузов — мебели, техники и иных вещей — теперь можно заказать в Яндекс Доставке через приложение Яндекс Go. Алгоритм заказа тот же, что и машины такси. Только нужно выбрать тариф доставки “Грузовой” и задать маршрут.

Машина приезжает на вызов в течение получаса или даже быстрее. В перспективе Яндекс намерен привлечь к сотрудничеству новых партнеров, что позволит сократить время ожидания машины до десяти минут.

Технологии наконец дошли и до рынка грузоперевозок. Теперь не нужно искать машину на разных сайтах и договариваться с водителем заранее. Не возникнет и разногласий по цене. При заказе доставки в приложении сразу рассчитывается ее стоимость, а оплата списывается с банковской карты. Для заказа доступны машины двух размеров. Они различаются допустимыми габаритами и максимальным весом перевозимого груза.

Каждый заказ в сервисе застрахован. Если с ним что-то случится, заказчик сможет рассчитывать на компенсацию до 500 тысяч рублей.

Пользователи могут отслеживать актуальное местоположение машины на карте в приложении. Яндекс Доставка рассчитывает, что услуга будет интересна частным лицам и бизнесу, например, для транспортировки товаров покупателям и партнерам.