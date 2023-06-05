Путин постоянно звонит на передовую, чтобы лично получать информацию о ходе спецоперации

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В понедельник, 5 июня, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить тему связи Верховного Главнокомандующего с передовыми позициями СВО.

…- Дмитрий Сергеевич, Владимир Путин на минувшей неделе поговорил по телефону и с комбатом, который защищает от украинских неонацистов Белгородскую область, и с командиром «Ахмата», и с мэром Шебекино. Интересно, как это все организационно происходит? Кто бывает инициатором? (Ну, понятно - кто.) Как эта связь устанавливается? А, главное, что это дает президенту?

- Президент, традиционно, - всегда предпочитает иметь самые разные источники получения информации, - сказал Песков. - Особенно, когда речь идет о специальной военной операции.

И, наряду с официальными докладами, конечно, он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли, что называется.

Президент делал это всегда и продолжает это делать.

Связь налажена, по команде президента, соединение происходит оперативно.

- Как потом, после разговора, выясняется, там очень много интересного, чисто такие, человеческие диалоги, об этом сами участники рассказывают. А можно публиковать хотя бы короткие стенограммы, учитывая остроту момента, не раскрывая каких-то секретов? Просто это было бы очень интересно народу.

- Ну, президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимой, - так ответил пресс-секретарь на мой вопрос. - Конечно, вряд ли стоит говорить о том, что можно публиковать какие-то сокращенные стенограммы.

- Спасибо.

- Пожалуйста.