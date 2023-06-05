Минобороны России уничтожило польские самоходки, что били по мирным гражданам России

Вчера подразделениями Вооруженных Сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области Фото: REUTERS

Минобороны России заявило, что 4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери. За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей. Противник поставленных целей не добился», - отметили в Минобороны.

В военном ведомстве также подчеркнули, что киевский режим продолжает «попытки проведения террористических актов в отношении мирного населения приграничных районов Российской Федерации».

«Вчера подразделениями Вооруженных Сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Около 13.00 по московскому времени, под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в результате огневого поражения ликвидировано более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль.

В ходе контрбатарейной борьбы нашими воинами были подавлены пять украинских минометных взводов и уничтожены: боевая машина РСЗО «Град» в районе Волчанска Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.

Это очередное подтверждение тому, что в обстрелах России опять использовалось вооружение НАТО. Но если технику можно купить, то восстановить личный состав ВСУ будет не просто.

Конашенков рассказал о потерях ВСУ за прошедшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 65, на Донецком до 425, на Херсонском до 20.

Кроме 600 наемников киевского режима, наши воины еще ликвидировали за сутки шесть диверсионных групп противника, склады боеприпасов 24-й, 60-й мотопехотных бригад ВСУ, 126-й бригады территориальной обороны, самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также десятки танков, бронемашин, гаубиц и пикапов.

Наиболее активные боевые действия идут в зоне ответсвенности отряда специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган», а также 13 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

433 - самолета.

236 - вертолетов.

4486 - беспилотных летательных аппаратов.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9431 - танк и других боевых бронированных машин.

1114 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5009 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10688 - единиц специальной военной автомобильной техники.