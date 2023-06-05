ВСУ бросили в бой резервы на Запорожском направлении: Киев пытается прорваться к Азовскому морю

Идет жесткая попытка прорыва. Но наши войска к этому готовы Фото: REUTERS

В воскресенье и в понедельник серьезные атакующие действия ВСУ вели на Запорожском участке фронта. Там, на стыке Запорожской области и ДНР, в зоне так называемого Времьевского выступа шли наиболее ожесточенные бои между вооруженными формированиями Украины и российскими подразделениями.

ЭТО НЕ РАЗВЕДКА БОЕМ

Чтобы прояснить ситуацию и получить информацию из первых рук «Радио «Комсомольская правда» дозвонилась до Владимира Рогова, главы движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области, члена главного совета администрации Запорожской области.

- На Запорожском фронте идут попытки прорыва, наступления или еще разведка боем?

- Любая разведка боем является разведкой ровно до того момента разведка, пока не происходят некие оперативные успехи, которые можно развить до прорыва, наступления, крупномасштабного наступления и полномасштабного наступления.

- Что в воскресенье попытался сделать противник?

- К 12 часам дня воскресенья было четкое понимание, что они всерьез сунулись в районе Времьевского выступа. Это дальний восток Запорожской области и юго-западные рубежи ДНР. Он заходит на север и дает стратегическое преимущество нашим ребятам на данном направлении. Там уже предпринимались попытки разведки боем, обстрелы, заходы ДРГ. Но каждый раз они пресекались.

- Почему они ударили сейчас?

- Нацистские черти полезли на убой в большой и светлый православный праздник Троицы.

ПОЛЬСКИЙ СЛЕД

- Какими силами?

- В штурме участвовали не менее двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники - это модернизированные танки Т-72, масса американской техники, БТРы М113, и бронеавтомобили Humvee, MaxxPro, бронеавтомобили М1224. В этой атаке приняли участие и польские наемники из третьей штурмовой группы польского корпуса. Причем, боевые действия были более интенсивными, чем раньше. После двух часов боя противник на 200 метров проник вглубь нашей обороны.

- 200 метров - это много?

- Это степи, там особо зафиксироваться невозможно. Они там потеряли как минимум два танка — их сожгли из ПТРК и полтора десятка боевиков.

- Поляки вторгаются в Запорожье, поляки вторгаются в Белгородчину - это casus belli (повод для войны)?

- Поляки знают, за что воюют. Они воюют за Восточные Кресы. Чтобы откусить как можно больше южнорусских и западнорусских земель. Это такой их Drang nach Osten (натиск на восток). В 1939-м году у них не получилось, успели откусить часть Словакии и были уверены, что с Гитлером пойдут на Советский Союз. Но не сложилось. А сейчас они уверены, что уже с англосаксами пойдут на Россию и смогут захватить столько, сколько надо.

ВЫХОД НА АЗОВ

- Но наступление не захлебнулось?

- Оно усилилось. Участвовало не менее 6 механизированных и 2 танковых батальонов противника. Это рекорд на нашем направлении. Я бы это назвал уже крупномасштабным наступлением.

- Чем этот участок Запорожского фронта так важен для ВСУ?

- Они хотят выйти к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор Крым-Ростов, а тут самый короткий путь. Допускаю, что это направление выбрано именно для того, чтобы реализовать амбициозные планы Киева, о которых докладывали Западу Зеленский и Залужный.

- Кто конкретно атаковал?

- Боевики 23-й и 31-й мехбригад. Это стратегические резервы ВСУ. Они хорошо подготовленны. Их не из-под Бахмута вытащили и кинули в бой. Основных направлений удара было 4. Бои шли больше 10 часов. Но наши бойцы Восточного военного округа, ребята из 5-й армии их остановили. Потери боевиков ВСУ составили не менее 250 бойцов, не менее 16 танков, 21боевой бронированной машины и 3 БМП.

- На этом все?

- Видимо, останавливаться они не собираются. В ночь с воскресенья на понедельник они перебрасывали новые силы. Это десятки единиц бронетехники.

- В понедельник боевые действия еще масштабнее?

- Они начались с 4 утра. И боевые действия еще более активные, чем в воскресенье. Идет жесткая попытка прорыва. Она еще более масштабно организована. Но наши войска к этому готовы.

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