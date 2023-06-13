«Пожаркая пора»: можно ли пройти через большой огонь с наименьшими потерями?

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пожары в России продолжаются. В этом году они начались необычайно рано. Огонь охватил сразу несколько областей. Там даже было введено чрезвычайное положение. В большинстве случаев пожарным удается локализовать очаги возгорания. Но некоторые населенные пункты все равно пострадали. Так, пожар уничтожил сотни домов в Тюменской, Свердловской и Курганской областях («КП» недавно писала об этом). Сейчас, когда обстановка там нормализуется, оставшиеся без крыши над головой люди задаются вопросом: а можно ли было как-то защититься от этой напасти? Если не от самого огня, то хотя бы от его последствий, чтобы не ломать голову, где срочно найти деньги на то, чтобы отстраиваться заново, возвращаться к нормальной жизни. Впрочем, этот вопрос в меньшей степени беспокоит тех, кто позаботился о том, чтобы сформировать финансовую «подушку безопасности», загодя оформив страховку.

«УХОДИТЕ ИЗ ДОМОВ. БЫСТРЕЕ!»

– Сосьвы почти не осталось. Там полный ужас. Людей расселяют по школам, – так один из очевидцев обрисовал ситуацию в одном из поселков Свердловской области, наиболее пострадавшем от огненной стихии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похожие истории и в других регионах. Поселок Смолино в Курганской области — покосившиеся заборы, сгоревшие дома, покрытые толстым слоем пепла участки. Тому причиной — жара до 30 градусов и порывистый ветер до 30 метров в секунду, который помог стихии разгуляться. Местные жители говорят, что видели огненные смерчи высотой до 10 метров.

– Все кричали: «Уходите из домов, быстрее!», – рассказали очевидцы пожара в селе Успенка Тюменской области. – Когда началась эвакуация, никакого пожара еще не было. Но огонь очень быстро шел. У кого-то сгорело все. Но есть и счастливчики, у которых только траву во дворе выжгло, а дом уцелел.

Местные власти помогают с ликвидацией последствий, выплачивают единовременные пособия. На местах уже завершили работу страховщики. Они помогали в оформлении документов тем пострадавшим, чьи дома были застрахованы. И выплаты по полисам были произведены в считанные дни.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Люди в шоке, испуганы, ждут помощи и поддержки. Деньги, которые получают наши страхователи, очень важны для жителей поселка как в материальном, так и в моральном плане. Мы в силу своих возможностей старались им помочь, и очень приятно, когда жители Сосьвы благодарят за эти наши усилия, – рассказывает Мария Исупова, руководитель агентского центра «Сосьвенский» компании «Росгосстрах».

– Наши агенты, не дожидаясь заявлений от страхователей, сразу начинают обзванивать клиентов, чтобы не только их успокоить — а порой это действительно очень важно, — но и проконсультировать по порядку подачи заявлений на выплату, – говорит Игорь Курц, директор филиала «Росгосстраха» в Курганской области.

САМАЯ БОЛЬШАЯ УГРОЗА

Пожар — это самый значительный риск, которому подвержен частный дом. Он приносит наибольшие убытки владельцу. Так, по данным компании «Росгосстрах», в 2022 году по риску «пожар» поступило лишь 16,2% обращений от застрахованных. При этом им было выплачено 77,2% от общего возмещения по договорам страхования жилья и имущества. Иными словами, урон от пожара в разы превышает любой другой ущерб, который наносится домостроениям, — от заливов или сильного ветра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юлия Шабанова, руководитель Блока агентских и офисных продаж «Росгосстраха»:

«Как показывает практика, частные дома подвержены большему количеству рисков, чем городские квартиры, и эти риски более разрушительные. По нашей статистике, в прошлом году в общем количестве обращений в компанию по страховым случаям доля владельцев строений — домов, дач, гаражей, бань — в 2,5 раза превышала долю владельцев квартир. А сумма страховых выплат домовладельцам оказалась в девять раз больше, чем владельцам жилья в многоквартирных домах. Самые крупные выплаты собственникам домов были из-за пожаров».

При этом в конце весны и летом риск пожаров усиливается кратно. К примеру, только ПАО СК «Росгосстрах» выплатил погорельцам в трех областях около 60 млн рублей: свыше 32 млн — в Курганской области, 20 млн — в Свердловской, и почти 6 млн — в Тюменской.

Средства уже поступили на счета страхователей. Урегулирование проходило по упрощенной процедуре, без предоставления клиентами документов из компетентных органов.

Александр Казимов, директор департамента выплат «Росгосстрах»:

«Мы понимаем, что людям срочно требуется финансовая поддержка, чтобы найти хотя бы временное жилье и уже решать, как поступать дальше: отстраиваться заново или что-то покупать. Собственно, именно такие обязательства — обеспечить финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных событий — мы и брали на себя во время заключения договора, и именно этого ждут от нас сегодня наши клиенты, оказавшиеся в сложной ситуации. Благодаря накопленному в нашей компании опыту реагирования на масштабные страховые события выплаты удалось осуществить в сжатые сроки».

НА ПОЛНУЮ СУММУ

Выплаты могли быть и больше. Но доля собственников, застраховавших свою недвижимость, составляет лишь 10-15%. Да и страхующие жилье не всегда оформляют договор на полную стоимость, пытаются сэкономить. К примеру, средняя выплата в Свердловской и Курганской областях — около 500 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для сравнения, за три дома, сгоревших этой весной в Каширском районе Подмосковья, «Росгосстрах» выплатил 24,6 млн рублей. Каждый из них был застрахован по рыночной стоимости — от 7,5 до 8,2 млн рублей. Естественно, за эту сумму построить полноценный новый дом на том же или другом участке возможно. А вот уложиться в полмиллиона — нет. Хоть в Подмосковье, хоть в Курганской области.

Только цифры

Всего в прошлом году «Росгосстрах» выплатил по договорам страхования жилья и домашнего имущества более 1,9 млрд рублей. Это 7,7 млн рублей каждый рабочий день. При этом самая крупная страховая выплата была в Подмосковье: 16,8 млн рублей получил владелец дома, расположенного в городском округе Серпухов. Из-за аварийной работы электросети сгорело как здание, так и имущество в нем.

ПЛАНОВЫЙ РАСХОД

Как советуют эксперты, экономить на полисе страхования имущества не стоит. Чтобы при страховом случае не было разочарования размером выплаты. Цена полиса, как утверждают страховщики, составляет от 0,5 до 2% от стоимости недвижимости в год — вполне доступно и к тому же несопоставимо с размером возможных потерь.

Тем более страховка — это плановый расход. По сути, как квартплата. Всегда знаешь, когда и сколько нужно заплатить, чтобы чувствовать себя спокойно. На другой чаше весов — риск потерять все нажитое, да еще и оказаться в долговой яме. Так себе перспектива. К примеру, многие пострадавшие, обратившиеся к страховым агентам, сейчас благодарят их за то, что в свое время те убедили их страховаться. А интерес к страховым продуктам в последний месяц резко вырос (см. графику).

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Как и при других видах страхования, желательно страховать не только собственное имущество, но и гражданскую ответственность собственников жилья перед третьими лицами. Пожар очень часто перекидывается с одного дома на другой. Особенно в дачном поселке, где строения находятся близко друг к другу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если речь идет не о лесном пожаре, а о проблемах с электропроводкой или поджоге, ущерб соседям придется возмещать собственнику того дома, который сгорел. А это приведет к тому, что и свой дом придется отстраивать, и по искам третьих лиц отвечать. Полис страхования с опцией гражданской ответственности эту проблему снимает полностью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К примеру, при пожарах в Каширском районе Подмосковья частично пострадали строения соседей. «Росгосстрах» выплатил им компенсацию.