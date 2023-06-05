В 2022 году «зеленые» инвестиций «Роснефти» составили 57 млрд рублей

Фото: пресс-служба Роснефти

5 июня во всем мире отмечается день охраны окружающей среды. Его цель - привлечение внимания к вопросам ответственного отношения к природным ресурсам. В этом году главной темой экологической даты стала борьба с пластиковым загрязнением и внедрение принципов экономики «замкнутого цикла».

По итогам 2022 года «зеленые» инвестиции «Роснефти» составили порядка 57 млрд руб., что на 4% превышает уровень прошлого года. В сумме за последние три года этот показатель составил почти 156 млрд руб.

ЛИКВИДАЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ»

Приоритетное внимание в компании уделяется стратегической инициативе по достижению положительного воздействия на экосистемы. Для этого проводится комплексная реализация мероприятий по внедрению принципов циркулярной экономики, сохранению биоразнообразия, ликвидации экологического «исторического наследия» (загрязненные земли и отходы, образованные предыдущими собственниками объектов) и пр.

Нефтяная компания повышает эффективность процессов обращения с отходами и внедряет принципы «циркулярной экономики»: формирует метрики для мониторинга, проводит обучение работников Компании и сокращает виды расходных материалов. На предприятиях «Роснефти» ведется раздельный сбор вторичного сырья (пластмасс, бумаги, картона, металлолома и пр.), которое передается на утилизацию специализированным организациям. Например, на Сызранском НПЗ в 2022 году собрано и передано на дальнейшую переработку более 9 тонн макулатуры и 200 кг пластика.

Фото: пресс-служба Роснефти

В прошлом году компания «Роснефть Смазочные материалы» стала участником Ассоциации рециклинга отходов, что позволит выполнять задачи по повышению экологичности производства, развитию экологической культуры, совершенствованию процессов обращения с отходами.

Компания поставила цель - к 2035 году ликвидировать «историческое наследие».

ОБРАБОТКА УЛЬТРАФИОЛЕТОМ

Бережное и разумное потребление водных ресурсов – приоритет НК «Роснефть» в области охраны окружающей среды. Например, комплекс биологических очистных сооружений «Башнефти» является одним из крупнейших в Евразии по объему переработки сточных вод. Комплекс обеспечивает высочайший уровень очистки стоков и позволяет увеличить объем повторно используемой воды в технологических процессах и значительно снизить объемы забора воды из природных источников.

«Самотлорнефтегаз» и «Самаранефтегаз» полностью прекратили забор воды из природных водоемов для поддержания пластового давления. Эффективность системы очистных сооружений Ачинского НПЗ сегодня достигает 99,8%.

Ангарская нефтехимическая компания (АНХК) также реализует мероприятия, направленные на сокращение потребления «свежей» воды. АНХК первая компания в Восточной Сибири, которая отказалась от хлорирования и перешла на более экологичный метод обработки стоков ультрафиолетом.

ОТ МУКСУНА ДО МАРАЛА

Сохранение биоразнообразия еще одно важное направление природоохранной деятельности «Роснефти». Компания проводит мероприятия по восполнению водных биоресурсов, а также масштабные научные исследования видов -биоиндикаторов экосистем и уникальных представителей фауны.

Ежегодно дочерние предприятия Компании восполняют популяции стерляди, муксуна, хариуса, пеляди, толстолобика, сазана и других ценных видов рыб. Например, «Самотлорнефтегаз» и «Конданефть» в рамках соглашения с правительством ХМАО-Югры реализуют проект по сохранению сибирского осетра, который включен в Красную Книгу как исчезающий вид. Всего в 2022 году предприятия Компании выпустили в водоемы более 55 млн мальков ценных и промысловых рыб.

Фото: пресс-служба Роснефти

Сохранением и восстановлением популяции краснокнижного белоплечего орлана занимается Комсомольский НПЗ совместно со специалистами заповедника «Заповедное Приамурье» в рамках природоохранного проекта «Под сильным крылом». «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (проект «Сахалин-1») обеспечивает эффективные меры защиты серых китов - редких видов, которые можно встретить в регионе деятельности предприятия. Мероприятия по сохранению экосистем разработаны нефтяниками на основе многолетних исследований и наблюдений ведущих биологов.

«РН-Уватнефтегаз» в 2022 году запустил программу по изучению и защите популяции лесного северного оленя на территории Уватского района Тюменской области и поддержал публикацию уникальной книги об особо охраняемых природных территориях Тюменской области. При поддержке нефтяников специалисты Тюменского государственного университета изучают орнитофауну и состояние популяций редких видов птиц, включенных в Красные книги России и Тюменской области.

При поддержке «Востсибнефтегаза» Государственный природный заповедник «Тунгусский» продолжает изучение благородного оленя – марала. Также предприятие реализует грантовую программу по изучению растительного покрова, пострадавшего от возгораний природного характера на территории Эвенкии. Благодаря проекту исследователи оценят скорость восстановления растительности и разработают рекомендации по эффективному возрождению данных территорий.

«ЖИВИ, ЛЕС!»

Большое внимание уделяется восстановлению и компенсации лесных насаждений, что способствует устойчивому развитию экосистем, сохранению биологического разнообразия. Всего за прошлый год дочерние предприятия «Роснефти» высадили более 7 млн саженцев деревьев различных пород.

Растет количество участников волонтерского движения, особенно популярны экологические проекты, среди которых «Зеленая весна», «Живи, лес!», «Дерево Памяти» и многие другие. Активное участие в них принимают не только работники предприятий, но и члены их семей, молодежь и школьники.

Сотрудники «Оренбургнефти» и школьники «Роснефть-классов» провели совместную экологическую акцию. Благодаря волонтерам было очищено порядка 40 км2 береговых линий Сорочинского водохранилища и р. Бузулук.

Успешная экологическая деятельность дочерних предприятий «Роснефти» получила высокую общественную оценку: АНХК, «Самотлорнефтегаз», «РН-Ванкор», Сызранский, Новокуйбышевский, Куйбышевский НПЗ в разные годы становились победителями Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России».