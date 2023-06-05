Спецслужбы США, Израиля и Интерпол ведут дело о покушении на продюсера Андрея Разина. Задержанный дает показания в Турции

Андрей Разин и Юрий Шатунов на премьере фильма В.Виноградова «Ласковый май», 2009 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что на него готовится покушение. Находясь в Турции, он поделился тревожной весточкой с подписчиками.

— Только что я вышел из полиции Антальи, где спецорганы сейчас расследуют планирующееся на меня покушение, — написал Разин в соцсетях. — Следы ведут, как всегда, к этой банде, которая устранила Юру Шатунова и Сергея Кузнецова. Они [разведчики] практически вышли на след убийц. Зная, что в Европе и Турции пройдут мои концерты, банда активировалась. Сегодня был задержан человек, который дает показания: некие службы заказали ему устранение меня как солиста группы «Ласковый май» с целью сорвать концерты.

Кроме того, по словам музыканта, злодеи заказали его убийство, чтобы завладеть гонорарами. В связи с чем Разин подчеркнул, что не жалеет денег на охрану для себя и выступающих с ним артистов.

По данным Андрея Александровича, в непростом деле задействованы сотрудники спецслужб США, Европы и бывшие специалисты Интерпола, которые вели следствие и на территории России.