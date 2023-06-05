Евгений Скигин, основатель группы компаний «Коноплекс»: «Чтобы привлекать инвесторов им необходимо гарантировать защиту прав»

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Советский Союз был мировым лидером по производству промышленной конопли, но в 90-е отрасль пришла в упадок. Почему это произошло и благодаря чему (или кому) возрождается сейчас? В программе «Цена вопроса» на радио «Москва FM» рассказали основатель группы компаний «Коноплекс» Евгений Скигин и генеральный директор Агропромышленной ассоциации коноплеводов Милена Александрова.

ДВОЙНОЙ УДАР

Во времена СССР из промышленной конопли производили веревки, текстиль и масло (мало кто знает, что 80% масла в Союзе жали именно из конопли). Это было одной из главных экспортных статей заработка страны, наряду с нефтью. Однако, три десятилетия назад целая отрасль сельского хозяйства в нашей стране фактически исчезла.

Причина в том, что США боролась с наркотиками. И хотя промышленная конопля не дает наркотического эффекта, Штатам удалось продавить запрет на ее использование. Плюс, промышленность приступила к массовому использованию химических волокон, которые заняли рынок пеньки (главный продукт переработки конопли).

«Это был двойной удар, - рассказывает Евгений Скигин. – Очень мало стран, которым удалось сохранить у себя эту отрасль. Сейчас главные производители конопли – это Франция и Китай. Но за последние 20 лет тренд изменился. Во-первых, появилось понимание, что химические волокна не так уж и хороши. Особенно для производства одежды и вообще в текстильном направлении. А во-вторых, тренд сместился на экологичность и здоровый образ жизни».

Сейчас конопля широко используется в пищевой, легкой и даже тяжелой промышленности многими развитыми странами — из нее производят около 50 различных продуктов. Помимо масел, тканей и веревок из нее шьют обувь и сумки, изготавливают топливо и батарейки, стройматериалы (костробетон легче и дешевле традиционного бетона), утеплитель, нетканое волокно и композитные материалы. Вы удивитесь, но в композитных материалах, которые используются в производстве легендарных германских машин большая доля волокон натуральной промышленной конопли!

Другое дело, что сейчас России очень непросто вернуть утраченные в коноплеводстве позиции. Тем ценнее, что активную роль в этом процессе играют такие зарубежные инвесторы, как Евгений Скигин, который покинул нашу страну еще в детстве, получил опыт развития промышленной конопли в Австралии и Нидерландах, а теперь играет значительную роль в развитии коноплеводства в России.

ЭКСПЕРТОВ НЕТ

Долгие годы невостребованности отечественной техники для коноплеводства привели к тому, что сейчас ее на рынке фактически нет. Но ее производство также возрождается.

Сказывается и санкционная политика стран Запада.

«Проблема с техникой появилась не вчера, - отмечает Милена Александрова. – Просто долгое время была возможность покупать импортную технику в неограниченных объемах и по достаточно простым программам. Это было сопоставимо по цене с российской техникой. Скажем честно, что российские экземпляры уступали по качеству. Такая политика не способствовала внутреннему производству сельскохозяйственной техники. Сейчас, безусловно, должно произойти новое развитие отечественного производства. Только через кризис можно выйти на что-то новое».

Разумеется, в отрасли есть серьезный дефицит кадров. Обучения специалистов по производству промышленной конопли в стране практически не существует – «экспертов нет». Поэтому крупные российские компании «воспитывают» (конечно же – обучают) специалистов на своих мощностях. Следовательно, их квалификация зависит от тех компетенций, которыми компания уже обладает. В такой ситуации компании с зарубежным капиталом и компетенциями имеют определенную фору.

НОВАЯ ТОЧКА РОСТА ЭКСПОРТА

При всех сложностях Евгений Скигин видит большие перспективы для коноплеводства в России. Соотношение цены и качества (в первую очередь - стоимости производства и готового товара) позволяет эффективно продавать продукты коноплеводства как внутри России, так и за границу. Кроме того, возделывание лубяных культур – стратегический сегмент агропромышленного комплекса, это про всё народное хозяйство страны, что поддерживает спрос на продукты и сегодня, и в долгосрочном периоде.

И для российского рынка промышленная конопля – идеальное сельскохозяйственное растение, которое обеспечивает население полезными продуктами питания, а промышленность – необходимым сырьем.

В федеральном правительстве возможности отрасли также оценивают позитивно. В конце концов, коноплеводство могло бы стать новой экспортной точкой роста, как производства зерна и масличных культур. Власти поддерживают развитие отрасли рядом программ, но пока достаточно скромно, отмечает Милена Александрова.

Какой зарубежный опыт имело бы смысл использовать в России?

«Мне нравится, как немецкие университеты работают с бизнесом. Как с заказчиком. Думаю, это пример для всего мира, - говорит Евгений Скигин. – Кроме того, у России есть слабое место – это правовая защита инвестора. Я сам с этим столкнулся: моя компании компания переживает корпоративный конфликт. Стране надо бы перенять лучшие юридические образцы на Западе. Предпринимателю важно видеть будущее своих инвестиций – то, во что он вкладывает активы - денежные средства, опыт, человеческий капитал, знания и результаты, ранее полученные от другого бизнеса: чтобы данный проект принес в итоге пользу человеку и планете в целом.

А для привлечения инвесторов и создания условий для предпринимателей, когда они чувствуют себя свободно и хорошо в России, нужно им гарантировать защиту их прав».

Незащищенность предпринимателей – одна из ключевых проблем нашей страны. Люди вкладывают собственные деньги, используют самые передовые мировые технологии и оборудование, а их могут технично лишить управления бизнесом, воспользовавшись юридическими уловками. Хотя государству необходимо всеми силами защищать бизнес, который инвестирует в развитие страны.

Особенно сельское хозяйство.

Агропромышленный сектор будет пользоваться спросом в любое время. И государство, бизнес, институты должны уметь договариваться, чтобы стимулировать развитие отрасли.