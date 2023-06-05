Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о причинах госпитализации актрисы

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

84-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт.

Об этом сообщают некоторые СМИ. Для уточнения диагноза врачи проводят полное обследование актрисы.

Это сообщение переполошило поклонников звезды культового советского фильма «Калина красная».

Чтобы прояснить ситуацию мы позвонили младшей дочери Лидии Николаевны - Ольге Шукшиной. Она живет в мамой.

- Мне уже оборвали телефон с одним и тем же вопросам: что с Лидией Николаевной? Она находится на плановом обседовании в одном из лучших медцинских центров Москвы. Мама - в надежных руках профессионалов, - рассказала нам Ольга Васильевна. - Давате не будем мешать им выполнять свою работу и не создавать нездоровый информационный фон, тем более что повода для этого особого нет. Я говорю совершенно ответственно, с мамой я постоянно рядом. За ее самочувствием слежу...

За свою творческую карьеру Лидия Федосеева-Шукшина сыграла более чем в 80 фильмах. Прославилась она главным образом благодаря участию в фильмах её мужа - талантливого писателя, драматурга, режиссера, актера Василия Шукшина.