Россияне считают, что в стране пора ограничить допустимое число кредитов на человека

В России хотят ограничить количество микрозаймов на одного человека. Фото: Shutterstock

В России хотят ограничить количество микрозаймов на одного человека. Планируется, что теперь больше двух-трех микрокредитов взять не получится. Это должно защитить заемщика от непосильных долгов. Однако почти половина россиян (45%) считают, что этого недостаточно, надо ограничить не только число микрозаймы, но и количество обычных кредитов. Некоторые даже добавили, что микрокредитные организации вообще нужно запретить в стране. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

«Нужно запретить все микрокредитные организации! С такими высокими процентами, это не помощь, это грабеж!» - говорит участница исследования.

«Микрозаймы вообще надо запретить», - соглашается другая.

Еще 18% соглашаются с инициативой и говорят, что в стране нужны ограничение на количество микрозаймов. Три кредита – это максимум, если человеку надо просто перебиться до зарплаты, этого хватит, а больше займов посадят его в долговую яму.

1% согласны с ограничениями, но считают, что следовало бы разрешить брать до пяти кредитов в одни руки.

8% россиян считают, что ограничения нужны только для тех заемщиков, кто хоть раз просрочил выплаты по кредиту. Это значит, человек не может рассчитать свои силы, не может контролировать свои расходы, именно таким людям и нужна помощь, чтобы они не погрязли в непосильных долгах.

И только 2% опрошенных считают, что никакие ограничения по кредитам не нужны, каждый должен сам следить за своими финансами и нести ответственность за принятые решения.

Оставшиеся 26% россиян заявили, что им абсолютно все равно, примут ли эту инициативу или нет. Опрошенные говорят, что сами они никогда не будет кредиты, а что делают другие – их не касается.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,2 тысячи человек.