Пешеходы, автомобилисты и водители самокатов сдали Большой экзамен ПДД: делимся итогами

Более 23 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в онлайн-испытании — Большой экзамен ПДД Авто.ру. В среднем нижегородцы набрали 39 баллов из 60 возможных. Аналогичный результат по России составил 34 балла. Область вошла в топ-5 регионов по количеству участников проекта.

Онлайн-проект, с помощью которого жители всей России могли проверить и улучшить свои знания правил дорожного движения, завершился 31 мая. Было подготовлено 350 вопросов разной сложности. Их составляли Авто.ру, партнер проекта — Самокаты Яндекс Gо, и эксперты организации дорожного движения. Перед началом экзамена нужно было выбрать раздел ПДД: для пешеходов, автомобилистов, водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Каждому участнику предлагалось 15 вопросов.

Всего в экзамене участвовали свыше одного миллиона человек. Правильно ответили на все вопросы экзамена более 2000 пользователей. Самое быстрое прохождение экзамена — за 41 секунду, среднее время прохождения по стране — около шести минут.

Составители экзамена озвучили категории вопросов, которые пользователям дались легче всего. Практически идеально отвечали на задачи, связанные с запретом движения автомобилей по обочинам. 96% пользователей, прошедших экзамен до конца, ответили верно. Россияне хорошо знают, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть по зебре (95% верных ответов). Также автолюбители хорошо помнят и о запрете управления транспортным средством в нетрезвом виде (94%).

Авто.ру и партнер проекта — Самокаты Яндекс Go, отметили, что самыми сложными оказались вопросы, связанные с поправками в ПДД, которые вступили в силу с 1 марта этого года. 94% не ответили правильно о возможных цветах горизонтальной разметки. Теперь она может быть синей, зеленой или красной. 92% пользователей неправильно ответили на вопрос о знаке «Место для парковки» с табличкой 8.4.3.1: разрешена стоянка только электромобилям и гибридам (автомобили одновременно с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями). Еще 89% неверно ответили на вопрос о знаке «Движение на велосипедах запрещено». Пользователи не смогли вспомнить, что он распространяется еще и на мопеды, а вот к СИМ (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и др.) не применяется.

По итогам этого года Большой экзамен ПДД Авто.ру чаще всего проходили мужчины — таких пользователей 75%. Среди возрастных категорий распределение относительно равномерное. Люди от 55 лет и старше составили 25% экзаменуемых, в возрасте 35-44 и 25-34 года – по 23%. 18% — в возрасте 45-54 года. Меньше всего проверить себя захотели молодые водители: участников 18-24 года было всего 8%.