Вопрос о цвете дорожной разметки оказался самым сложным для россиян

В России прошел Большой экзамен ПДД Авто.ру. Это онлайн-проект, с помощью которого автомобилисты, пешеходы и водители средств индивидуальной мобильности, наиболее распространенным из которых является электросамокат, могут проверить и улучшить знания. Принять участие можно было с 4 апреля. Проэкзаменовать себя решили порядка 1 млн человек по всей России. Из них почти 12 тысяч жителей Республики Башкортостан. Средний балл — 37 из 60 возможных. Аналогичный результат по России составил 34 балла. Башкортостан также вошел в топ-10 регионов по количеству участников.

Перед началом виртуального экзамена пользователь выбирал категорию: вопросы для автолюбителей, пешеходов или водителей средств индивидуальной мобильности, например, электросамоката. Было составлено 350 вопросов. За подготовку отвечали эксперты организации дорожно-транспортного движения, Авто.ру и партнер проекта — Самокаты Яндекс Gо. 100 вопросов относятся к средствам индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие). Каждому участнику предлагалось 15 заданий разного уровня сложности.

Почти 70 тысяч хорошо справились с экзаменом — получили 45 баллов и более. Порядка двух тысяч человек не допустили ни одной ошибки. Самое быстрое прохождение экзамена составило 41 секунду, а среднее время прохождения — чуть больше шести минут.

Успешнее всего отвечали на вопросы, связанные с запретом управлять транспортом в нетрезвом виде (94% правильных ответов) и обязанностью водителя при повороте уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть (95%) по «зебре». Практически идеально (96%) ответили на блок заданий, связанный с запретом движения автомобилей по обочинам.

Наиболее сложным для участников экзамена, по данным Авто.ру и партнера проекта — Самокаты Яндекс Go, оказался вопрос про разрешенные цвета горизонтальной разметки. С 1 марта 2023 года разметка может быть еще и красной, синей или зеленой. Об обновлении ПДД не слышали или забыли 94% экзаменуемых. Еще 92% неправильно ответили на вопрос о знаке «Место для парковки» с табличкой 8.4.3.1. Он разрешает стоянку только электрокарам и гибридам (у таких есть и двигатель внутреннего сгорания, и электродвигатель). 89% неверно ответили про знак «Движение на велосипедах запрещено». Он распространяется еще и на мопеды, а вот на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности не действует.