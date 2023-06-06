Стал известен список вопросов о ПДД, на которых «тормозят» россияне

В России закончился Большой экзамен ПДД Авто.ру. Его можно было пройти онлайн с 4 апреля. Более 10 тысяч жителей Челябинской области приняли участие в онлайн-экзамене. В среднем набрали 37 баллов из 60 возможных. Средний результат по России составил 34 балла.

Всего же проверить знания решили свыше 1 млн человек со всей России. Идеально «сдали» более двух тысяч пользователей, почти 70 тысяч получили 45 баллов и более. Среднее время прохождения по всей России — чуть больше шести минут, самое быстрое прохождение экзаменов составило 41 секунду.

Перед началом экзамена пользователь выбирал раздел: вопросы для автолюбителей, пешеходов или водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), например, электросамокатов. В «банке» вопросов было 350 заданий. Их составляли эксперты организации дорожно-транспортного движения, Авто.ру и партнер проекта — Самокаты Яндекс Gо.

Для каждого пользователя формировался «билет» из 15 вопросов разного уровня сложности. Наименьшие затруднения вызвали вопросы, связанные с запретом движения автомобилей по обочинам. С ним успешно справились 96% пользователей, прошедших экзамен до конца. Хорошо знают про обязанность водителей при повороте уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть по «зебре» (95% верных ответов). Еще 94% экзаменуемых верно решили задачу, связанную с запретом управления транспортом в нетрезвом виде.

Топ-3 наиболее сложных вопросов выглядит так: 94% не смогли правильно ответить, какого цвета бывает постоянная горизонтальная разметка. Вопрос связан с последними обновлениями ПДД: с 1 марта 2023 года разметка может быть красной, зеленой и синей.

Многие неправильно ответили на вопрос о знаке «Место для парковки» с табличкой 8.4.3.1. Он обозначает стоянку электромобилей и машин с гибридными двигателями (имеется в виду одновременно и двигатель внутреннего сгорания, и электродвигатель) — 92% ответили неверно. Еще 89% неправильно ответили на вопрос про знак «Движение на велосипедах запрещено». Авто.ру и партнер проекта — Самокаты Яндекс Go, напомнили пользователям, что знак распространяется еще и на мопеды. А вот для СИМ (электросамокаты, гироскутеры и моноколеса) — не действует.