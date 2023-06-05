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Наука5 июня 2023 16:05

Ученые нашли простой рецепт долгой и здоровой жизни

Знать, чего ты хочешь, полезно для здоровья
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Мечтать, надо мечтать! То есть, дерзать.

Мечтать, надо мечтать! То есть, дерзать.

Вижу цель, знаю ориентир

«Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часа, и для минуты, жертвуя низшие цели высшим», - много лет назад абстрактно философствовал Лев Николаевич Толстой. И не подозревал, что в его словах скрыт большой практический смысл: целеустремленность благотворно действует на весь организм. Как минимум, люди, которые к чему-то стремятся, живут дольше.

Растет число научных работ, демонстрирующих, что иметь ориентиры и в самом деле полезно. Ученые выявляют разнообразные преимущества – вплоть до улучшения физического и умственного состояния. Список стимулов дополнило недавнее исследование, которое провели эпидемиологи и психологи Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (Boston University School of Public Health - BUSPH) и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана (Harvard T.H. Chan School of Public Health - Harvard Chan). Оно охватило более 13 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше. Из собранных данных было известно, как долго прожили «испытуемые», какие проблемы со здоровьем испытывали и насколько целеустремленными при этом были.

Результаты впечатлили: риск смертности (от всех причин) у людей, имевших цель в жизни, был более, чем в два раза ниже, чем у тех, которые о ней не задумывались - 15,2 процента против 36,5.

- Благотворный эффект целеустремленности проявляется независимо от пола и этнической принадлежности, - уверяет ведущий автор исследования доктор Коичиро Шиба (Koichiro Shiba), доцент кафедры эпидемиологии в BUSPH.

Трезвый подход

Небольшое исследование нейробиологов из Пенсильванского университета (University of Pennsylvania), опубликованное в специализированном журнале Addiction, продемонстрировало: чем сильнее человек стремится к имеющейся цели, тем меньше его тянет к бутылке.

Ученые показывали студентам-добровольцам фотографии с изображениями спиртных напитков и веселых вечеринок, где их распивали. Посредством МРТ наблюдали за реакцией мозга. В большинстве случаев он возбуждался - особенно в области, связанной с вознаграждением и жаждой. Тем самым студенты подтвердили, что принадлежат к социальной группе, склонной к «нехорошим излишествам».

Цель в жизни предохраняет от алкоголизма.

Цель в жизни предохраняет от алкоголизма.

Одновременно с МРТ студенты целый месяц ежедневно рассуждали о смысле своей жизни, рассказывали о желании выпить, о том, удалось ли его реализовать, и сколько, в итоге, было выпито.

В результате выяснилось: многие из тех, которых тянуло к алкоголю, находили силы справиться с соблазном. Но при условии, что они были основательно целеустремленными. Студенты «без руля и ветрил» напивались чаще.

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