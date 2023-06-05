Ученые нашли простой рецепт долгой и здоровой жизни

Мечтать, надо мечтать! То есть, дерзать.

Вижу цель, знаю ориентир

«Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часа, и для минуты, жертвуя низшие цели высшим», - много лет назад абстрактно философствовал Лев Николаевич Толстой. И не подозревал, что в его словах скрыт большой практический смысл: целеустремленность благотворно действует на весь организм. Как минимум, люди, которые к чему-то стремятся, живут дольше.

Растет число научных работ, демонстрирующих, что иметь ориентиры и в самом деле полезно. Ученые выявляют разнообразные преимущества – вплоть до улучшения физического и умственного состояния. Список стимулов дополнило недавнее исследование, которое провели эпидемиологи и психологи Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (Boston University School of Public Health - BUSPH) и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана (Harvard T.H. Chan School of Public Health - Harvard Chan). Оно охватило более 13 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше. Из собранных данных было известно, как долго прожили «испытуемые», какие проблемы со здоровьем испытывали и насколько целеустремленными при этом были.

Результаты впечатлили: риск смертности (от всех причин) у людей, имевших цель в жизни, был более, чем в два раза ниже, чем у тех, которые о ней не задумывались - 15,2 процента против 36,5.

- Благотворный эффект целеустремленности проявляется независимо от пола и этнической принадлежности, - уверяет ведущий автор исследования доктор Коичиро Шиба (Koichiro Shiba), доцент кафедры эпидемиологии в BUSPH.

Трезвый подход

Небольшое исследование нейробиологов из Пенсильванского университета (University of Pennsylvania), опубликованное в специализированном журнале Addiction, продемонстрировало: чем сильнее человек стремится к имеющейся цели, тем меньше его тянет к бутылке.

Ученые показывали студентам-добровольцам фотографии с изображениями спиртных напитков и веселых вечеринок, где их распивали. Посредством МРТ наблюдали за реакцией мозга. В большинстве случаев он возбуждался - особенно в области, связанной с вознаграждением и жаждой. Тем самым студенты подтвердили, что принадлежат к социальной группе, склонной к «нехорошим излишествам».

Цель в жизни предохраняет от алкоголизма.

Одновременно с МРТ студенты целый месяц ежедневно рассуждали о смысле своей жизни, рассказывали о желании выпить, о том, удалось ли его реализовать, и сколько, в итоге, было выпито.

В результате выяснилось: многие из тех, которых тянуло к алкоголю, находили силы справиться с соблазном. Но при условии, что они были основательно целеустремленными. Студенты «без руля и ветрил» напивались чаще.