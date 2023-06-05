Глава Ленинградской области: Экотропы – самый доступный и народный вид туризма, который необходимо развивать

В Ленинградской области с 2017 года создали 40 экотроп общей протяженностью 300 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко 5 июня провел первое заседание рабочей группы Госсовета РФ по созданию кластера экотроп и развитию туризма на землях лесного фонда. Эксперты обсудили, как сделать природные туристические маршруты самым доступным и удобным видом путешествий. Для начала необходимо закрепить правовой статус экотроп – ведь в отечественном законодательстве для них нет четкого определения.

«Провел первое заседание рабочей группы Госсовета РФ по развитию кластера туристских троп или экотроп, как мы называем их в Ленобласти. В рабочей группе - авторитетные эксперты от Камчатки до Калининграда, у каждого - опыт и идеи, как оформить статус троп в правовом поле и как развивать этот самый народный и доступный вид туризма», - рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

В прошлом году на заседании Госсовета по туризму глава Ленинградской области предложил президенту России закрепить правовой статус туристических троп и сделать упрощенный порядок по их созданию в государственном лесном фонде. Эти меры необходимы для того, чтобы открывать новые пешие маршруты и оборудовать их по единому стандарту – не только для комфорта, но и для безопасности. Например, чтобы туристы не заблудились, чтобы они понимали, как пройти тропу, и сколько часов длится поход. Владимир Путин поддержал инициативу Александра Дрозденко, и в апреле была сформирована рабочая группа Госсовета.

Губернатор Александр Дрозденко провел первое заседание рабочей группы Госсовета РФ по созданию кластера экотроп. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

«Цель нашей рабочей группы выработать решения нормативно-правового характера по созданию благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры на землях лесного фонда. Представители туристической сферы в процессе своей деятельности сталкиваются с рядом ограничивающих факторов, связанных с увеличением туристических потоков и развитием туристической инфраструктуры, и это требует изменения нормативно-правовой базы. Мы об этом говорили на заседании Госсовета и теперь у нас есть возможность эти вопросы более четко и подробно отработать», - подчеркнул Александр Дрозденко на первом заседании группы.

Участники обсудили предложения, подготовленные правительством Ленинградской области и другими регионами России, а также федеральными ведомствами. Отсутствие у экотроп правового статуса влечет за собой много проблем, в том числе конфликт интересов с арендаторами, которые используют лесной фонд для заготовки древесины. Еще один важный вопрос - размещение туристических объектов на землях лесного фонда. По закону на них нельзя строить не только отели и турбазы, но небольшие сооружения, необходимые для комфорта туристов: туалеты, теневые навесы, кабинки для переодевания и душевые кабинки, киоски с едой. Сейчас регионы объединяют предложения для выработки совместных решений.

«Итог сегодняшней встречи: к нашим разработкам с Агентством стратегических инициатив собираем письменные предложения и комментарии и формируем консолидированную позицию для скорейшего оформления нормативной базы», - рассказал Александр Дрозденко после заседания.

У Ленинградской области накоплен большой опыт в создании пеших туристических маршрутов. С 2017 года здесь реализуется региональный проект «Тропа 47». К сегодняшнему дню в области обустроили и промаркировали 40 пеших и велосипедных маршрутов общей протяженностью 300 километров. Этот вид отдыха пользуется большой популярностью и у ленинградцев, и у гостей региона. В прошлом году по экотропам Ленинградской области прошли более миллиона человек. За последние годы в регионе появились новые популярные маршруты: «Хепо велотропа», «Большая ладожская тропа», «Тропа Южного берега» «Иммерсивный экологический маршрут «Карисалми», «Ореховская велотропа», «Оредежское кольцо», «Юкковские камы», «Тайны девонских обнажений на реке Саба» и «Саблинский БИО-лабиринт».