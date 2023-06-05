Собчак рассказала о своей недвижимости в Израиле

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Слава и журналистка Ксения Собчак устроили публичную перепалку в соцсетях. Исполнительница хита «Одиночество – сволочь» опубликовала пост, в котором разнесла известных персон, уехавших из России. Под шквал ее критики попала и Собчак. По мнению Славы, Ксения предала Родину, став гражданкой Израиля.

Правда, потом певица призналась, что она «нахрюкалась» после концерта и по пьяной лавочке наговорила лишнего. Тем не менее, извиняться Слава не стала и заявила, что от своих слов не отказывается.

Собчак решила отреагировать на критику и ответила обидчице в своем Telegram-канале. А заодно прояснила слухи о том, что кроме израильского паспорта она обзавелась еще и недвижимостью на Земле Обетованной.

«Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Славу после трех бокалов. Все-таки Боня под аяваской (напиток из галлюциногенной лианы – Ред.) гораздо более миролюбива, надо сказать. У меня нет дома в Израиле: ни снятого, ни купленного. Хотя если бы и был - не вижу в этом проблемы, если деньги заработаны честно. В прошлом видео, мы, кстати, узнали, что у Славы есть недвижимость за рубежом и «все необходимые визы», почему же именно Израиль не дает всем покоя? Загадка», - удивляется Ксения.

К слову, это не первая публичная перепалка между Собчак и Славой. Певица и журналистка давно не ладят, поэтому цепляются друг к другу по любому случаю. Пару лет назад они обменялись колкостями по поводу внешности друг друга. Слава назвала Ксению антисексуальным персонажем нашей страны.

«На месте Славы я бы вообще тему сексуальности старательно обходила. Но, как говорится, кому арбуз, а кому - свиной хрящик», - ответила ей в соцсетях Собчак.

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, о новом гражданстве телеведущей стало известно, когда Ксения спешно покинула Россию и пешком пересекла границу с Литвой по израильскому паспорту. Это случилось в октябре прошлого года после того, как коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов стал фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

Став обладательницей израильского паспорта, Собчак в любой момент может уехать из России в Европу. Приготовила себе Ксения и запасной аэродром за рубежом. Телеведущая приобрела недвижимость в Эмиратах - квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей. Апартаменты Собчак занимают площадь в 120 квадратных метров и находятся в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа.