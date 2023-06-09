Вологодская область: для особой экономической зоны все готово!

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

Особая экономическая зона с льготным режимом предпринимательской деятельности, федеральными и региональными налоговыми преференциями и возможностями льготного кредитования разместится в Вологде, Соколе, а также Вологодском городском округе на территориях общей площадью почти 300 гектаров. Предполагается, что уже на первом этапе ее развития будет создано до полутысячи рабочих мест, а объем инвестиций до 2026 года достигнет восьми миллиардов рублей. О своем намерении образовать здесь новые предприятия уже заявили шесть компаний, которые занимаются лесопереработкой, развивают химическое, текстильное, машиностроитель-ное производства и где основное внимание уделяется импортозамещению.

Льготы по налогам, экономия на ресурсах

В соответствии с соглашением между Правительством Вологодской области и будущими компаниями – резидентами ОЭЗ, инвесторы получат существенные налоговые и таможенные льготы. Фактически обнулятся налоги на имущество и земельный. В зависимости от года реализации проекта обнулится или будет снижена ставка налога на прибыль. Также гарантируется снижение ставки этого налога в федеральный бюджет.

Размещая свои производства на площадке ОЭЗ, инвесторы значительно сэкономят на создании инженерной инфраструктуры: подведении электричества, газа, воды, тепла и строительстве дорог. По оценке специалистов, при создании предприятия в формате «гринфилд», издержки инвестора снижаются в среднем на 30%.

К тому же земельные участки под проекты будут предоставляться на льготных условиях, без проведения конкурсных процедур и без участия в отборе.

Помимо этого, управляющая компания ОЭЗ окажет помощь резидентам на первой стадии реализации инвестиционного проекта, а в дальнейшем будет сопровождать их деятельность.

Удобная логистика

Промышленные площадки ОЭЗ сформированы с учетом экономико-географической близости к тран-спортно-логистическим узлам, которые связывают каналы поставок сырья, материалов и сбыта конечной продукции. Развитая транспортная инфраструктура – железная дорога, три аэропорта, федеральные автомагистрали – позволит предприятиям активно развиваться, масштабировать свои проекты, использовать обширные рынки мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга для сбыта своей продукции.

Квалифицированные кадры

Еще одно преимущество Вологодской особой экономической зоны – близость к крупным городам, в которых расположены университеты и учреждения СПО. Это дает широкие возможности для привлечения на производство квалифицированных работников, а также для подготовки сотрудников на базе средних и высших учебных заведений.

Создание ОЭЗ принесет пользу и жителям области. 500 новых рабо-чих мест на высокотехнологичных современных безопасных производствах откроют возможности для получения новых компетенций и, как следствие, увеличения заработной платы.

Прием заявок на создание промышленного производства в границах ОЭЗ с объемом инвестиций более 120 млн рублей продолжается.

ТАК И СКАЗАЛ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:

– Создание особой экономической зоны придаст новый импульс экономической и деловой активности, расширению налогооблагаемой базы, увеличению количества рабочих мест, смежных бизнесов и производств. В свою очередь, возросший бюджетный потенциал даст новые возможности развития социально-экономического потенциала региона, ускоренного достижения целей национальных проектов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ждем решения

Экспертиза заявки Правительства Вологодской области на создание Особой экономической зоны проводится рядом федеральных министерств с привлечением деловых сообществ. Планируется, что решение о создании ОЭЗ в Вологодской области будет принято к концу текущего года.

Подробнее о том, как стать резидентом ОЭЗ в Вологодской области.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023