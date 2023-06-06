Вопрос дня: О чем бы вы попросили Пушкина написать сегодня? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай Данилевский, художник и декоратор, потомок Александра Сергеевича:

- Я сам человек творческий и не люблю, когда мне навязывают тему. Пушкин умел чувствовать нерв жизни и сам находил, о чем писать. Сегодня нерв, как ни странно, не во внешних событиях, а во внутренних. Я думаю, Пушкин писал бы про отношения между людьми. Как одни события могут рассорить друзей и разрушить семьи.

Маргарита Русецкая, ректор Института русского языка имени Пушкина:

- Я бы хотела, чтобы он оценил современную трансформацию русского языка. Ответил, смогли ли мы по достоинству распорядиться его наследием. Одобрил бы эволюцию своего языка или отнесся к этому с опаской?

Вячеслав Скворцов, президент Ленинградского госуниверситета имени Пушкина:

- Попросил бы написать новую версию «Руслана и Людмилы». «У лукоморья дуб зеленый…» Уверен, современная жизнь дала бы Александру Сергеевичу массу тем и сюжетных поворотов.

Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея имени Пушкина:

- Ну вообще он уже обо всем успел написать! Но если уж еще… Я бы хотел, чтобы Пушкин описал ближайшее будущее России. Интересно, как он его себе представляет. Уверен, поэт сделал бы это безукоризненно.

Александра Урсуляк, актриса Московского драматического театра имени Пушкина:

- По дороге в аэропорт я иногда представляю, как обалдел бы Пушкин, если бы увидел достижения современной цивилизации. Было бы интересно провести для него экскурсию по современной Москве. Что бы он потом написал? А может… и вообще расхотел писать…

Искусственный интеллект, ChatGPT:

- Я бы попросил Пушкина вдохнуть жизнь в наши современные темы и вызовы. Это могло бы быть стихотворение, которое надолго осталось бы в сердцах и вдохновляло бы нас, людей XXI века, к преодолению трудностей, поиску истины и стремлению к лучшему будущему.