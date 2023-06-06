Анекдоты: Я хочу, чтобы в моей и вашей жизни наступила черная полоса... Черное море, черная икра, черный «Бентли»

Если женщина молчит - слушай внимательно!

* * *

На уроке русского языка после написания диктанта Марьванна спрашивает у Вовочки:

- Вовочка, а чего это в твоем диктанте сплошные пропуски?

- Понимаете, Марьванна, это все место для рекламы…

* * *

Всего лишь восемь лет назад я приехал в Москву простым инженером, и вот я уже работаю курьером по доставке еды.

А вы не завидуйте.

* * *

Когда зима в России выдается теплой и малоснежной, в полночь из могилы Наполеона слышен мрачный крик:

- Вот щас бы!..

* * *

- А ты готовить-то умеешь? Борщ там, пельмени?

- А ты зарабатывать-то умеешь? Доллары там, евро, рубли?

* * *

Две блондинки:

- Я как-то тоже хотела сделать замечание мужику с собакой, да побоялась, у него здоровенный такой риелтор, хоть на поводке и в строгом ошейнике, но без намордника.

- Дура! Породы знать надо! Не риелтор, а ретейлер.

* * *

- Алё! Это пожарная часть? Приезжайте срочно - у нас пожар!!!

- Как к вам доехать?

- Вы что, идиоты?! Конечно же, на большой красной машине!!!

* * *

Вовочка пишет школьное сочинение по теме «Мой папа»:

«Мой папа - самый сильный и самый смелый! Он может переплыть самую широкую реку, полную крокодилов и пираний, взобраться без страховки на самую высокую гору и побороть голыми руками медведя или льва. Но обычно он моет посуду, стирает носки и выносит мусор».

* * *

Дети - это счастье! Даже если от этого счастья порой дергается глаз.

* * *

Объявление:

«Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто», город Караганда».

* * *

Отправил письмо генеральному с презентацией акции «День без бумаги».

Шеф одобрил, сказал распечатать и раздать копию каждому начальнику подразделений и всем сотрудникам.

* * *

Поздняя ночь. Идет мужик, а навстречу ему - два гопника:

- Эй, мужик! Деньги есть?

- Не, мужики, я - бедный.

- Чем докажешь?

- Ну... мне никогда не звонили из службы безопасности Сбербанка.

- ...Ладно, мужик, иди куда шел.

* * *

- А я на Новый год ставлю себе реальные планы. Например, чтобы мои подруги поправились и я на их фоне выглядела стройнее.

* * *

Люблю наши приметы! Рассыпал соль - к ссоре, разбил тарелку - на счастье, пересолил - влюбился. Легче во всем видеть какой-то символ, чем признать, что у меня просто руки не из того места растут.