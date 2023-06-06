Анекдоты: Я хочу, чтобы в моей и вашей жизни наступила черная полоса... Черное море, черная икра, черный «Бентли»

Если женщина молчит - слушай внимательно!
* * *
На уроке русского языка после написания диктанта Марьванна спрашивает у Вовочки:
- Вовочка, а чего это в твоем диктанте сплошные пропуски?
- Понимаете, Марьванна, это все место для рекламы…
* * *
Всего лишь восемь лет назад я приехал в Москву простым инженером, и вот я уже работаю курьером по доставке еды.
А вы не завидуйте.
* * *
Когда зима в России выдается теплой и малоснежной, в полночь из могилы Наполеона слышен мрачный крик:
- Вот щас бы!..
* * *
- А ты готовить-то умеешь? Борщ там, пельмени?
- А ты зарабатывать-то умеешь? Доллары там, евро, рубли?
* * *
Две блондинки:
- Я как-то тоже хотела сделать замечание мужику с собакой, да побоялась, у него здоровенный такой риелтор, хоть на поводке и в строгом ошейнике, но без намордника.
- Дура! Породы знать надо! Не риелтор, а ретейлер.
* * *
- Алё! Это пожарная часть? Приезжайте срочно - у нас пожар!!!
- Как к вам доехать?
- Вы что, идиоты?! Конечно же, на большой красной машине!!!
* * *
Вовочка пишет школьное сочинение по теме «Мой папа»:
«Мой папа - самый сильный и самый смелый! Он может переплыть самую широкую реку, полную крокодилов и пираний, взобраться без страховки на самую высокую гору и побороть голыми руками медведя или льва. Но обычно он моет посуду, стирает носки и выносит мусор».
* * *
Дети - это счастье! Даже если от этого счастья порой дергается глаз.
* * *
Объявление:
«Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто», город Караганда».
* * *
Отправил письмо генеральному с презентацией акции «День без бумаги».
Шеф одобрил, сказал распечатать и раздать копию каждому начальнику подразделений и всем сотрудникам.
* * *
Поздняя ночь. Идет мужик, а навстречу ему - два гопника:
- Эй, мужик! Деньги есть?
- Не, мужики, я - бедный.
- Чем докажешь?
- Ну... мне никогда не звонили из службы безопасности Сбербанка.
- ...Ладно, мужик, иди куда шел.
* * *
- А я на Новый год ставлю себе реальные планы. Например, чтобы мои подруги поправились и я на их фоне выглядела стройнее.
* * *
Люблю наши приметы! Рассыпал соль - к ссоре, разбил тарелку - на счастье, пересолил - влюбился. Легче во всем видеть какой-то символ, чем признать, что у меня просто руки не из того места растут.