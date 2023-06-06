Дочь Заворотнюк похвасталась стройной фигурой в бикини

Дочь актрисы переехала жить в Дубай. Фото: соцсети.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в прошлом году перебралась жить в Дубай. 27-летняя наследница актрисы объяснила, что ее переезд связан не с политикой, а с новой работой мужа. В Эмиратах Анна и ее избранник поселились в арендованной квартире. Пока муж работает, Заворотнюк-младшая ходит по магазинам или загорает на пляже. В соцсетях девушка похвасталась стройной фигурой в бикини.

Анна сфотографировалась на пляже возле знаменитого отеля «Burj Al Arab», который часто называют «Парус». На снимке одетая в леопардовое бикини дочь актрисы сидит в полосе морского прибоя.

«Из пены морской», - подписала она фотографию.

Анна Заворотнюк снялась на пляже в Дубае. Фото: соцсети.

Подписчики часто упрекают Заворотнюк в том, что она ведет праздный образ жизни: мол, наследница звезды «Моей прекрасной няни» только и делает, что отдыхает, и совсем не работает. В ответ Анна уверяет, что она трудится, и ее работа приносит ей хороший доход. Видимо, девушка имеет в виду гонорары, которые она получает от рекламных постов в соцсетях.

«Работа бывает разная. Самое главное, чтобы она приносила вам удовольствие и достаточное для вас количество денег. Моя работа позволяет мне получать удовольствие и иногда отдыхать. Искренне желаю вам, чтобы и у вас так было», - ответила критикам Заворотнюк.

Впрочем, основным добытчиком в их семье наверняка является муж. Анна уже семь лет состоит в отношениях с возлюбленным, личность которого она не раскрывает. Пара познакомилась во время учебы в Нью-Йорке. Дочь актрисы изучала менеджмент в местном университете, но прервала занятия, когда узнала о диагнозе мамы. Девушка как-то упомянула, что ее молодой человек не любит публичности и поэтому не хочет светиться в соцсетях. Избранник Заворотнюк тоже родом из Москвы.

Два года назад дочь актрисы призналась, что отложила свадьбу из-за тяжелой болезни мамы. Но с недавних пор Анна начала называть своего возлюбленного мужем. Подписчики Заворотнюк уверены, что она сыграла тайную свадьбу со своим молодым человеком.