Скончалась звезда «Долгой дороги в дюнах» Лилита Озолиня

Умерла актриса Лилита Озолиня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лилита Озолиня изначально не планировала становиться актрисой. После школы она окончила медицинское училище и стала медсестрой. Но ее красоту и актерские способности заметили, и в 1967 году она снялась в фильме «Когда дождь и ветер стучат в окно». Режиссером стал Алоиз Бренч, один из самых маститых латышских постановщиков. Он впоследствии снимет Озолиню в нескольких очень успешных картинах: «Шах королеве бриллиантов», «Двойной капкан»… И, конечно, в сериале «Долгая дорога в дюнах», самом популярном проекте Рижской киностудии.

«Дорога» эта заняла семь серий, и за приключениями Артура и Марты, сыгранных Юозасом Киселюсом и Озолиней, следил весь Советский Союз. Марту озвучила Валентина Талызина, и Озолиня всю жизнь была ей благодарна за уважение, с которым она отнеслась к ее игре, за то, что точно передала массу нюансов. После фильма Лилита получала массу писем, особенно запомнились сообщения от белорусского хуторянина, который звал ее замуж и готов был сделать царский подарок: отдать всех своих коров и одно нарядное платье. Очень многие мечтали о продолжении «Долгой дороги…», и даже был написан сценарий, но Бренчу он не понравился, и проект постепенно заглох.

Кадр из фильма «Долгая дорога в дюнах»

Большинство картин с участием Озолини, увы, такой же популярностью не пользовались (хотя можно вспомнить, например, детектив «Незаконченный ужин» или картину о метростроевцах «Встретимся в метро»). В 90-е и 2000-е она снималась совсем редко. Зато открыла в Риге свою студию, в которой людям оказывали психологическую поддержку, помогая обрести уверенность в себе. «Мы занимаемся речью, рекламой, психологией личности, психологией руководства, созданием имиджа, философией. Мы учим людей стать режиссером ситуаций, учим преодолевать различные ситуации, учим тому, как можно общаться с массой людей или с одним человеком» - рассказывала она.

С русскими коллегами у нее были хорошие отношения. Она играла в Русском драматическом театре, ездила на гастроли в Россию (хотя этому зачастую мешали финансовые проблемы). При этом была патриоткой Латвии и переживала проблемы своей страны, - в частности, застой на Рижской киностудии, где помещения сдавались под разные фирмы. В 2009-м она говорила: «Киносоюз распался, и, думаю, что каждое государство в отдельности жалеет об этом, особенно люди кино. Кино не может существовать без рынка и нашей маленькой Латвии, в этом плане, без России не обойтись».

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