Груз будет в безопасности!

Механический завод СОТРАНС, расположенный в живописном месте Красный Бор в нескольких километрах от Санкт-Петербурга, оборудован самим современным технологическим оборудованием и готов выпускать до 2,5 тыс. полуприцепов в год.

– Наша продукция – полуприцепы различных моделей и модификаций, универсальные шторные полуприцепы, полуприцепы рефрижераторы, настройки шасси различного применения и другие изделия, – рассказал генеральный директор завода Алексей Ильин.

Предприятие за короткий срок стало активным игроком рынка и уже вошло в число флагманов отрасли. Завод является предприятием полного технологического цикла: от разработки и изготовления – до сбыта и сервисного обслуживания. Производственные площади на текущий момент составляют более 15 тыс. кв. м. – на них размещаются современные комплексы плазменной резки, сварки, гибочные прессы для листового металла, металлорежущие установки и другое оборудование.

Заканчивается строительство дополнительных производственных блоков общей площадь более 7 тыс. кв. м.

Новинка производства – трехосные шторные полуприцепы SOTRANS Wallaroo MZS SC3-1. Они предназначены для работы в сцепке с наиболее распространенными в магистральных перевозках тягачами.

– Компания СОТРАНС существует с 1992 года, и при разработке данного прицепа мы использовали весь свой 30-летний опыт работы в логистике и транспортных перевозках. В результате удалось сконструировать самый современный продукт, отвечающий всем требованиям рынка, – говорит Алексей Ильин.

Особое внимание разработчики уделили долгосрочной надежности полуприцепа. Рама выполнена из высокопрочных марок стали. Все металлоконструкции оцинкованы методом горячего цинкования. Напольное покрытие изготавливается из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 30 мм. Передняя стенка выполнена из анодированного алюминиевого профиля. Задние ворота также алюминиевые.

Тент боковых штор выполнен из ПВХ ткани, плотностью 900 г/кв. м.

В комплектацию могут быть включены съемные коники, обрешетки из алюминиевого профиля, паллетные ящики. Возможно нанесение на тент логотипа заказчика, установка светодиодной оптики.

После введения санкций с российского рынка ушли многие зарубежные поставщики, но потребность в полуприцепах осталась. В отдельных сегментах спрос даже превышает возможности предприятий по их выпуску – вот почему открытие нового завода в кластере Красный Бор так важно для отрасли.

Основные характеристики полуприцепа

• Длина грузовой платформы: 13600 мм

• Собственная масса: 6650 кг

• Высота в свету под крышей: 2710 мм

• Ширина грузовой платформы: 2470 мм

При разработке полуприцепа особое внимание было уделено его долгосрочной надежности.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023