Он возвращает память о погибших в Великую Отечественную

Грачья Мисакович Погосян – Почетный меценат Санкт-Петербурга, общественный деятель, учредитель именного благотворительного фонда

Что такое память о наших предках? Это фундамент любого здорового общества, которое строится на традиционных ценностях. Опора для такого фундамента – ответственный бизнес, ориентированный не на самообогащение, а на помощь людям. Такие бизнесмены в России есть. В Петербурге особняком стоит Грачья Погосян – меценат, сделавший служение людям смыслом жизни. Не так давно, при его участии в городе Любань, открылся памятник военным корреспондентам. Казалось бы, какое он имеет к этому отношение? А Погосян говорит: «Как иначе, ведь память обо всех народах, воевавших в Великой Отечественной, о представителях всех профессий – чрезвычайно важна». И с этим не поспоришь.

Журналисты из Ленинграда

Любань находится там, где в 1941-1942 годах шли упорные бои, цена которых – 17 тысяч захороненных в братской могиле только у Любани. А сколько там таких братских могил? Не сосчитать. Журналисты здесь тоже сражались, а как иначе: – «с лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом». Всего на разных фронтах Великой Отечественной погибло 1,5 тысячи военкоров. А в этих местах - около 50 человек.

Один из тех, кто так и не вернулся с фронта, – корреспондент «Комсомольской правды» Лазарь Шапиро. Он ушел на фронт простым рядовым, хотя в тридцатые был звездой местной журналистики. На фронте командовал минометным взводом. Сложил голову на Невском пятачке в самом конце 1941-го. Его имя высечено на памятной стеле в московской редакции.

Простой подвиг

Я сам – журналист «Комсомольской правды в Петербурге». Чуть старше Лазаря Шапиро, каким он был в 1941-м. На открытии памятника у меня были простые мысли: если бы враг подступил к моему городу, смог бы я пойти на фронт? В минометный взвод. Так, чтобы на Невском пятачке? Сложно ответить на этот вопрос честно.

Однако вот что я подумал: если бы не этот памятник, то многие никогда бы не узнали о Лазаре Шапиро и его подвиге. Но раз мы помним этих людей, то и они как будто живы. Памятники – это ведь такие капсулы памяти. Здорово, что таких памятников становится больше и больше. И люди, сложившие голову под Любанью, в Мясном Бору, на Невском пятачке, как будто оживают, будто подходят к нам, встают рядом, смотрят на нас.

Жизнь с чудесами

Всего этого бы не случилось, если бы не Грачья Погосян. Он на собственные средства восстанавливает и создает новые мемориалы, бюсты и памятные доски известных и забытых Героев, знаменательных и трагических событий прошлых эпох. Половина из их числа посвящены событиям и Героям Великой Отечественной войны. Удивительно, что это сделал простой человек, выросший в небольшом армянском селе Агарак. Служивший в Вооруженных силах. Занимавшийся в непростые времена бизнесом и сохранивший живое, трепетное сердце, готовое откликаться на простые человеческие просьбы.

– Я люблю фразу, которую однажды сказал Эйнштейн: «У кого-то чудес не бывает, а кто-то постоянно живет с чудесами», – говорит Грачья Мисакович. – Вот я – живу с чудесами. Например, в 2011 году в Кировске, в той части Ленобласти, где была прорвана блокада Ленинграда, я инициировал и установил памятник – православный крест с лампадой. Когда его открывали, ко мне подошла пожилая женщина и сказала: «Хорошо, что на этом святом месте возвели такой замечательный памятник. Много лет назад здесь стоял храм в честь Святого Николая Чудотворца, а в 30–е годы его снесли». Когда мы подняли архивы, убедились, что раньше здесь действительно была церковь.

В тоже время мой день рождения пришелся на день памяти Николая Чудо-творца. Это было совпадение, случайность или чудо?

Кстати, такие проекты Грачьи Погосяна не ограничиваются ни нашим регионом, ни даже нашей страной. Так что не стоит удивляться тому, что его деятельность была отмечена на государственном уровне, в том числе и президентом России Владимиром Путиным.

Там, у памятника погибшим воен-корам, мне стало ясно, что для того чтобы рассказать об этом человеке, не хватит маленькой редакционной статьи. Будем писать о нем книгу.

Реализовал почти 400 проектов в 14 странах мира, половина из которых посвящена ленинградской земле

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023