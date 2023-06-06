Допуск на смерть: что известно о фатальном поединке между двумя подростками на Кубке ММА в Белогорске

Парни боролись без защитных шлемов. Фото: принтскрин видео.

Прошло два дня после трагедии на открытом Кубке спортклуба «Родина» в Белогорске. На соревнованиях по ММА 16-летний спортсмен из поселка Архара вышел на ринг с 17-летним соперником. Их бой отличался от остальных тем, что ребята, почему-то, вышли на ринг без шлемов. Богдан П. отражал выпады соперника, старался напасть в ответ, все это снимали на видео. Но вдруг подросток не успел увернуться и получил удар ногой в голову. Он тут же упал и обхватил себя руками. К парню подбежал рефери, объектив перевели на победителя, который еще не знал, что его соперник в этот же день скончается в реанимации. Какие меры предпринял Следственный комитет, что сейчас с главным судьей турнира, кем был погибший парень, выяснила «Комсомольская правда – Благовещенск».

О том, что произошло в тот роковой день сначала рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков. Он также заявил, что связался с главой Архаринского округа, где проживал спортсмен. Татьяне Шутриной мэр пообещал содействие в помощи родным Богдана, которые столкнулись с неисцелимой болью.

На тот момент делом уже заинтересовался Следственный комитет. 4 июня специалисты приступили к доследственной проверке, а 5-го числа они уже завели уголовное дело на судью спортивных соревнований.

– Судья, он же президент Амурской федерации ММА на данный момент лишился лицензии. Мужчина также выступал как организатор и как рефери на ринге. У него своя позиция, почему он решил допустить парней бороться без шлемов, мы ее на данном этапе расследования не можем озвучить. Что касается 17-летнего спортсмена, который нанес тот роковой удар, сейчас он не проходит по делу, его может это затронуть пока только как свидетеля. Уголовную ответственность в таких случаях должны понести судьи и организаторы, которые обязаны следить за безопасностью участников, – объяснили редакции в пресс-службе Следственного комитета Амурской области.

Позже стала известна причина смерти Богдана – закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку в результате острого расстройства мозгового кровообращения.

О том, что произошло высказался депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

– Жаль, что вот из-за таких «допусков» гибнут молодые люди. Удар пяткой один из сильнейших на свете, наносимых человеком. Расследование все выяснит.

Также не остался в стороне первый вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев. Он принес искренние соболезнования от лица организации и отметил, что судья допустил грубейшее нарушение правил. Также выяснилось, что открытый Кубок спортклуба «Родина» не входил в единый календарный план соревнований Союза на 2023 год. Мероприятие посвящалось Дню ветеранов боевых действий.

Богдан П. был ребенком из любящей многодетной семьи. Парень занимался смешанными единоборствами, но не успел заработать спортивные регалии, поэтому на Кубке выступал, как новичок. Амурская Федерация ММА и власти региона пообещали оказать помощь родным умершего.

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