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Политика6 июня 2023 5:59

Украина тщетно пытается оправдаться перед Западом: как Киев нарушил собственные обещания

Теперь украинским спикерам надо пораскинуть мозгами, чтобы вторая попытка стала более успешной. Тоже вряд ли получится
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Киев нарушил собственные обещания, кто бы что ни говорил

Киев нарушил собственные обещания, кто бы что ни говорил

Фото: REUTERS

Между Бельгией и Украиной пробежала черная кошка. И все из-за выруси, которая была послана в Белгородскую область главой ГУР Минобороны Незалежной Кириллом Будановым. Вырусь засветила в ходе своего рейда штурмовые винтовки, которые были поставлены Киеву Бельгией. Главы Минобороны и МИД королевства тут же задали вопросы, как так получилось, что переданное при целом ряде условий Украине оружие стало использоваться с нарушениями этих условий. Киев попытался былол отмолчаться, но в дело вмешался глава правительства Бельгии Александр де Кроо.

- Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы выяснить, что именно произошло. Европейское оружие поставляют в Украину при условии, что его будут использовать только на украинской территории для защиты этой территории. И у нас строгий контроль, чтобы убедиться, что это так, - заявил бельгийский премьер-министр.

Далее молчать было уже совсем неприлично. И Киев ответил на вопросы и претензии, но так, что лучше бы уж продолжал молчать.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что бельгийцам надо задавать все вопросы по бельгийским штурмовым винтовкам не Киеву, а непосредственно российским гражданам из "Русского добровольческого корпуса"* и Легиона "Свобода России"* (*- запрещенные в России организации).

- Насколько известно, они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, в отношении затрофеенного/перетрофеенного оружия техники или вооружения. Что касается других вопросов, то, я думаю, что Министерство обороны прокомментирует должным образом, - пояснил Юсов.

Право слово, лучше бы не позорился. Примечательно, что комментарии дает представитель разведки, а не Минобороны в целом. И не потому ли он это делает, что все эти "добровольческие корпуса" приписаны именно к военной разведки и подчиняются конкретно Буданову сотоварищи? И что Буданов, оправдывая собственный авантюризм, самостоятельно распоряжается этими наемниками, не согласовывая их действия с командованием ВСУ.

Впрочем, это все вопросы второго порядка. Отмазаться самим и отмазать Зеленского от этого скандала ни Юсову, ни советнику главы Офиса президента Украины Подоляку, ни даже министру обороны Незалежной экс-адвокату Алексею Резникову не удастся. ВА подписанных документах о передаче западного оружия четко прописаны две нормы. Первая, что оружие не передается никаким третьим лицам или третьим сторонам. И второй, что оно используется только на территории, которое эти стороны признают украинскими. То есть бельгийские винтовки могут стрелять в Донбассе, на Херсонщине и даже в Крыму (потому что они наши по нашим законам, а Киев продолжает считать их своими территориями), а не только под Киевом или Полтавой, но за пределы границы Украины – ни-ни. И это касается не только России, но и территории Польши или Молдавии и т.д.

И здесь Киев нарушил собственные обещания, кто бы что ни говорил. Если он отвечает за эти вооруженные незаконные формирования, он был не вправе допустить их выход с западным оружием за пределы Украины. А если они самостоятельны, как пытается охмурить бельгийцев и навешать им лапши на уши Юсов, то ВСУ и Минобороны Украины не имели никакого права передавать им эти виды вооружений. Даже вариант, что неовласовцы шли по дороге и нашли в канаве беспризорный оружейный склад, не может быть оправданием, потому что в таком случае Киев не обеспечил должного хранения. И особенно смешно смотрятся слова Юсова относительно "затрофеили". У кого, у ВСУ? Взяли трофеи в жестоком бою? Не смешили бы, не выставляли себя не просто идиотами, а законченными дебилами такими объяснениями.

Куда ни кинь, всюду обман, нарушения и несоблюдение принятых на себя обязательств. Причем, даже на случайность в этом случае ничего списать не получится. Надо что-то отвечать, желательно, разумное. А с этим у Киева большие проблемы. Потому что после того, как в соответствующем документе, где отмечают "сдал-принял", за полученный товар отвечает только украинская сторона.

Так ведь и до сокращения поставок оружия с Запада может стать рукой подать…

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