Киев нарушил собственные обещания, кто бы что ни говорил Фото: REUTERS

Между Бельгией и Украиной пробежала черная кошка. И все из-за выруси, которая была послана в Белгородскую область главой ГУР Минобороны Незалежной Кириллом Будановым. Вырусь засветила в ходе своего рейда штурмовые винтовки, которые были поставлены Киеву Бельгией. Главы Минобороны и МИД королевства тут же задали вопросы, как так получилось, что переданное при целом ряде условий Украине оружие стало использоваться с нарушениями этих условий. Киев попытался былол отмолчаться, но в дело вмешался глава правительства Бельгии Александр де Кроо.

- Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы выяснить, что именно произошло. Европейское оружие поставляют в Украину при условии, что его будут использовать только на украинской территории для защиты этой территории. И у нас строгий контроль, чтобы убедиться, что это так, - заявил бельгийский премьер-министр.

Далее молчать было уже совсем неприлично. И Киев ответил на вопросы и претензии, но так, что лучше бы уж продолжал молчать.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что бельгийцам надо задавать все вопросы по бельгийским штурмовым винтовкам не Киеву, а непосредственно российским гражданам из "Русского добровольческого корпуса"* и Легиона "Свобода России"* (*- запрещенные в России организации).

- Насколько известно, они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, в отношении затрофеенного/перетрофеенного оружия техники или вооружения. Что касается других вопросов, то, я думаю, что Министерство обороны прокомментирует должным образом, - пояснил Юсов.

Право слово, лучше бы не позорился. Примечательно, что комментарии дает представитель разведки, а не Минобороны в целом. И не потому ли он это делает, что все эти "добровольческие корпуса" приписаны именно к военной разведки и подчиняются конкретно Буданову сотоварищи? И что Буданов, оправдывая собственный авантюризм, самостоятельно распоряжается этими наемниками, не согласовывая их действия с командованием ВСУ.

Впрочем, это все вопросы второго порядка. Отмазаться самим и отмазать Зеленского от этого скандала ни Юсову, ни советнику главы Офиса президента Украины Подоляку, ни даже министру обороны Незалежной экс-адвокату Алексею Резникову не удастся. ВА подписанных документах о передаче западного оружия четко прописаны две нормы. Первая, что оружие не передается никаким третьим лицам или третьим сторонам. И второй, что оно используется только на территории, которое эти стороны признают украинскими. То есть бельгийские винтовки могут стрелять в Донбассе, на Херсонщине и даже в Крыму (потому что они наши по нашим законам, а Киев продолжает считать их своими территориями), а не только под Киевом или Полтавой, но за пределы границы Украины – ни-ни. И это касается не только России, но и территории Польши или Молдавии и т.д.

И здесь Киев нарушил собственные обещания, кто бы что ни говорил. Если он отвечает за эти вооруженные незаконные формирования, он был не вправе допустить их выход с западным оружием за пределы Украины. А если они самостоятельны, как пытается охмурить бельгийцев и навешать им лапши на уши Юсов, то ВСУ и Минобороны Украины не имели никакого права передавать им эти виды вооружений. Даже вариант, что неовласовцы шли по дороге и нашли в канаве беспризорный оружейный склад, не может быть оправданием, потому что в таком случае Киев не обеспечил должного хранения. И особенно смешно смотрятся слова Юсова относительно "затрофеили". У кого, у ВСУ? Взяли трофеи в жестоком бою? Не смешили бы, не выставляли себя не просто идиотами, а законченными дебилами такими объяснениями.

Куда ни кинь, всюду обман, нарушения и несоблюдение принятых на себя обязательств. Причем, даже на случайность в этом случае ничего списать не получится. Надо что-то отвечать, желательно, разумное. А с этим у Киева большие проблемы. Потому что после того, как в соответствующем документе, где отмечают "сдал-принял", за полученный товар отвечает только украинская сторона.

Так ведь и до сокращения поставок оружия с Запада может стать рукой подать…