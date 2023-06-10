Скопинфарм: импортозамещение, новые технологии и забота о пациентах

Скопинфарм обеспечивает орфанными препаратами маленьких пациентов по заявкам созданного в 2021 году Фонда помощи детям с тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями «Круг Добра»

Скопинфарм фокусируется на производстве препаратов крови и лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, осуществляя трансфер технологий компаний-лиде-ров в этих направлениях. Ежегодно здесь выпускается порядка 500 тыс. упаковок препаратов крови (альбумин человеческий, иммуноглобулины, факторы крови VIII, IX, протромбиновый комплекс и др.), что обеспечивает свыше 40% от общей потребности здравоохранения страны по программе «Гемофилия».

Не только бизнес

Как дистрибьютор ООО «Скопинфарм» играет важную роль в поставках препаратов для лечения орфанных заболеваний, способствует развитию рынка орфанных препаратов в России. Кроме того, компания оказывает значительную поддержку формированию системы диагностики редких заболеваний в России. Так в 2022 году, при содействии Скопинфарм, в 7 регионах страны проводился пилотный проект по неонатальному скринингу по СМА и по первичному иммунодефициту.

От других представителей фармацевтического рынка ООО «Скопинфарм» отличает соединение бизнес-процессов производства лекарственных препаратов, их дистрибуции, с участием в решении серьезных задач в системе здравоохранения и в социальной сфере. Ярким примером этого является проект по созданию в 10 регионах России современной системы заготовки компонентов крови и, связанной с этим, программы по развитию донорства в регионах.

Завод не сразу строился

Поначалу предприятие состояло из небольшого корпуса в 3,5 тыс. м², в ходе реконструкции он был достроен и сегодня площадь действующего завода уже 5,5 тыс. м². Производственная мощность возросла с 320 млн до 1,2 млрд таблеток и капсул в год. Была создана и оснащена современным оборудованием контрольно-аналитическая служба завода. Предприятие получило сертификат GMP в соответствии с требованиями ЕАЭС (GMP/EAEU/RU/00545-2022), а система качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Завод продолжает развиваться: реализуется специальный инвестиционный контракт по созданию современного производства препаратов крови, строятся новый корпус по переработке до 600 тонн плазмы в год, а также плазмохранилище, рассчитанное на хранение до 300 тонн плазмы при температуре минус 30 – 35°C.

В 2023 году завершается строительство двух производственных корпусов: один для выпуска цитостатиков, препаратов для лечения онкологических заболеваний, второй – для производства стерильных лекарственных форм препаратов различных терапевтических групп.

Новые препараты – на благо пациентов

В рамках реализации второго специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) Скопинфарм осуществляет трансфер технологий производства 5 оригинальных препаратов для лечения онкологических и гематологических заболеваний. Речь идет о лекарствах, применяемых при таких тяжелых заболеваниях, как злокачественная меланома, рак молочной железы, рак почки, миелофиброз и др. Специалисты завода работают над расширением портфеля уникальных препаратов, которые будут производиться на новых площадках завода.

Скопинфарм продолжает развивать и систему обеспечения пациентов с редкими заболеваниями необходимыми препаратами, в том числе, еще незарегистрированными в стране. После регистрации нового препарата за рубежом компания организует систему поставки препарата при первом же обращении лечебного учреждения или благотворительного фонда.

Ждем новые кадры

Являясь фактически градообразующим предприятием, Скопинфарм несет и социальную миссию, создавая в регионе новые рабочие места и условия для привлечения в регион новых высококвалифицированных специалистов. Строится жилье и необходимая инфраструктура для сотрудников завода. В ближайшие годы штат предприятия увеличится более чем в два раза. Так что, ждем инженеров, технологов, аналитиков, специалистов всех профессий, занятых в фармацевтическом производстве.

ФАКТЫ

По итогам 2019 года Скопинфарм стал лидером по темпам роста среди ТОР-20 российских фармкомпаний с показателем + 325% и объемом продаж 4,7 млрд руб.

По итогам 2022 года оборот компании составил уже 36, 4 млрд. руб., а рост + 250% к предыдущему году.

Компания неоднократно отмечалась наградами РСПП «За динамичное развитие бизнеса». Предприятие включено в Перечень системообразующих организаций Российской экономики.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023