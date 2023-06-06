Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон Фото: REUTERS

Только минувшим днем, 5-го июня киевский режим потерял на Времевском выступе Южно-Донецкого направления более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них восемь «Леопардов» производства ФРГ и три колесных танка АМХ-10 производства Франции, а также 109 боевых бронированных машин.

Это были остатки 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ, которые после разгрома соединили в отдельные сводные подразделения, а еще части свежей 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток» разбили наступающих наемников киевского режима силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.

- В результате активных и самоотверженных действий, проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон, - подчеркнул в своем заявлении официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.