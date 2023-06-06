Крупнейший провал американской разведки и главный успех Советского Союза: умер Роберт Ханссен, бывший агент КГБ в ФБР

До сих пор ходят различные версии того, кто сдал Ханссена американцам Фото: EAST NEWS

В США в тюрьме с максимальным уровнем безопасности на 80-м году жизни скончался бывший агент советской и российской разведок и один из ключевых сотрудников русского направления ФБР Роберт Филип Ханссен. Отбывавший пожизненный срок американец до сих пор считается крупнейшим провалом в истории ФБР, который нанес огромный ущерб всем американским спецслужбам.

БУХГАЛТЕР-КОНТРРАЗВЕДЧИК

Ханссен родился 18 апреля 1944 в городе Чикаго (штат Иллинойс) в семье полицейского, но изначально пошел по другой стезе. Став после вуза химиком, будущий агент ФБР подал заявку в Агентство национальной безопасности (АНБ), занимающееся созданием шифров и взломом иностранных кодов, однако не был принят. После этого Ханссен пытался учиться на стоматолога, но потом решил стать бухгалтером и даже проработал год по этой профессии.

Затем наследственность, видимо, взяла свое, и Ханссен поступил на службу в полицию, а потом перешел в ФБР. В 1978 году американец был переведен в Нью-Йорк, где ему поручили ответственную задачу – анализировать деятельность КГБ и ГРУ в «Большом яблоке».

Вроде бы карьера шла в гору, однако через год после своего перевода Ханссен решился на дерзкий шаг – выйти на своего «подопечного», то есть советскую разведку, и предложить ей свои услуги. Как считают в ФБР, главной причиной такого решения стали финансовые проблемы – зарплаты в 45 тысяч долларов в год на семью с 6 детьми стало не хватать.

Изначально выбор агента пал на военную спецслужбу ГРУ, с которой сотрудник ФБР проработал несколько лет. Затем в 1985 году Ханссен прислал полковнику КГБ Виктору Дегтярю, который жил в пригороде Нью-Йорка, письмо с предложением о сотрудничестве. Причем подкрепил это агент пакетом с документами ФБР, а также запросом гонорара в 100 тысяч долларов. Так началась плодотворная работа «суперразведчика» с КГБ и СВР.

Удивительно, но наша разведка не знала ни настоящего имени, ни должности своего помощника, ведь все общение между ними шло через тайники. Свои донесения американец подписывал псевдонимом «Рамон Гарсия», не раскрывая о себе ничего. Более того, он без зазрения совести «строил» своих кураторов. То ФБРовцу не нравилось место тайника, который находился слишком далеко от его дома, то бесился, когда подготовленные им дискеты не могли расшифровать в КГБ.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

При этом к денежному вопросу Ханссен подходил весьма скрупулезно. «Гонорары» от Москвы агент не транжирил, а складывал в кубышку, поэтому заподозрить его было очень сложно. Часть вознаграждений составляли бриллианты, которые американец намеревался оставить своим детям. Всего «зарплата» Ханссена за весь период сотрудничества с КГБ, а затем с СВР составила, по различным оценкам, около 800 тысяч долларов.

Но и отдача от агента была значительной. Он помог подтвердить предательство офицеров КГБ Бориса Южина, Валерия Мартынова, Сергея Моторинп и генерала ГРУ Дмитрия Полякова. Кроме того, считается, что Ханссен передал более 6 тысяч секретных документов американских ведомств, а также раскрыл подземный туннель, который строили американские спецслужбы под советским посольством, чтобы подслушивать дипломатов.

Кстати, Ханссен входил в группу ФБР, которая занималась расследованием провалов американских спецслужб, то есть фактически охотился сам на себя.

В декабре 1991 года агенту пришло послание с заверениями, что перемены в СССР не отразятся на сотрудничестве, и Ханссен отправил последнюю, 26-ю по счету, дискету с документами ФБР. А потом целых восемь лет Москве было не до него. Лишь 6 октября 1999 года она напомнила о себе: «Дорогой друг, мы искренне рады возобновлению контактов. Как и прежде, мы гарантируем вам безопасность и финансовую помощь. В пакете вы найдете инструкции и 50 тысяч долларов...».

АРЕСТ

Арестовали Ханссена в 2001 году, когда он оставлял сообщение российским разведчикам в одном из парков недалеко от Вашингтона. Во время допросов агент признал свою работу на российские спецслужбы в обмен на то, что его семью не тронут, а сам Ханссен избежит смертной казни. В результате американец был приговорен к пожизненному заключению без возможности помилования. Условия содержания бывшего сотрудника ФБР были действительно жесткими: одиночное заключение в тюрьме наиболее высокого уровня безопасности ADX Florence. Заключенный мог встретиться с другими людьми только на один час во время прогулки.

К чести американцев, скажем, что они все-таки назначили жена Ханссена пенсию от ФБР. В ночь после ареста, не дождавшись возвращения Роберта и даже телефонного звонка от него, встревоженная жена Ханссена Бонни села в машину и отправилась на его поиски. ФБР следила за ней, подозревая, что теперь на связь с русскими отправилась супруга задержанного. Ее арестовали и допрашивали в течение 6 часов.

Бонни долго не могла поверить в то, что ее муж был русским разведчиков. Она ничего не знала о двойной жизни мужа. Ханссен добился, чтобы за его супругой и шестерыми детьми оставили дом в пригороде Вашингтона и все имущество, отчасти оплаченное гонорарами из Москвы. Бонни даже назначили пособие - 37 648 долларов в год, или 35 процентов от пенсии Роберта, как и полагалось бы вдове честного агента ФБР.

ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА

До сих пор ходят различные версии того, кто сдал Ханссена американцам. Некоторые кивают на перебежчика Сергея Третьякова, который был одним из руководителей резидентуры СВР в Нью-Йорке. Правда, как пишут ветераны разведки, агенты уровня экс-агента ФБР тщательно оберегаются и о них знает лишь считанное число человек в Москве, к которым Третьяков не относился.

Еще одним кандидатом называют полковника СВР Александра Запорожского, который был одним из руководителей отдела разведки, занимавшегося США. Именно его обменяли в 2010 году на наших нелегалов, арестованных в Соединенных Штатах.

В любом случае, настоящего имени Ханссена в КГБ и СВР никто не знал, поэтому и выйти на него смогли только по косвенным уликам.