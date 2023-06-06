По франшизе "Последний богатырь" снимут сериал: создатели шутят о вызове "Гарри Поттеру" и "Игре престолов"

Один из самых популярных российских фэнтези-проектов современности — франшиза «Последний богатырь» — получит продолжение в виде сериала. Уже без студии Disney авторы проекта хотят сделать русскую сказочную версию ответа голливудским хитам формата «Властелин колец», «Гарри Поттер» и так далее. По этому поводу даже рождаются определенные шутки.

— У нас в группе часто шутят: «Нашу картину тоже нужно было назвать “Вызов”, — объясняет режиссер проекта Антон Маслов. — Зритель уже видел большие фантастические истории — “Властелин колец”, “Гарри Поттер”, “Игра Престолов”. Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними не просто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес “Последнего богатыря” в том, чтобы опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство — то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное.

До Федора три части франшизы снимал Дмитрий Дьяченко, поставивший «Чебурашку» (с кассой в 6 с лишним миллиардов рублей). Теперь фэнтези доверили Маслову. Хотя такого опыта у него нет. Помимо довольно проходных сериалов «ИП Пирогова» и «Фитнес», Маслов снимал шедевральную адаптацию британской драмы «Бесстыдники» и ставшую хитом завуалированную политическую сатиру «Вампиры средней полосы».

Теперь Федор расширит вселенную «Последнего богатыря» — в сериале приключения белесого воина Ивана Найденова (Виктор Хориняк) продолжатся спустя 20 лет после событий третьей части («Последний богатырь: Посланник тьмы»).

START

Больше о нюансах сюжета пока ничего не сообщается. Из свежих иллюстраций есть только отрисованная черновая версия территории Белогорья, где и развиваются события проекта.

Известно лишь, что студия Yellow, Black and White снимет сериал для канала «Россия» и онлайн-кинотеатр START (при поддержке «ИРИ»). Работа начнется уже совсем скоро.

Вселенная «Последнего богатыря» на данный момент включает в себя три части («Последний богатырь» (2017), «Последний богатырь: Корень зла» (2020), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021)), каждая из которых входит в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов, а их общий бокс-офис — больше 5,5 млрд рублей.