Еда как новая нефть

Рекордный урожай зерновых имеет для производителей и оборотную сторону: цены на их продукцию падают, принося убытки.

Значительную часть прошлого года мировые новости пестрели заголовками о грядущем острейшем продовольственном кризисе и возможном голоде. Напряжение снялось только после того, как было объявлено, что российское продовольствие – вне санкций. И цены на мировых продуктовых рынках пошли с небывалых высот вниз. Как выяснилось, от нашей аграрной продукции мир зависит гораздо больше, чем от нефти и газа. Сколько мы на этом можем заработать и что будем есть сами?

Зерно

В 2022 году в России был собран фантастический урожай зерновых – более 150 млн тонн. Это абсолютный рекорд за все время. Но в такой ситуации обнаружились как свои плюсы, так и минусы.

Экспорт зерновых в сезоне 2022/23 (сезон считается с июля по июнь) тоже будет рекордным. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский предполагает, что удастся продать за рубеж 62 млн тонн. И несмотря на это в России ожидается небывалый переходящий остаток – по разным оценкам, от 26 до 33 млн тонн. Речь о запасе зерна, который останется не распроданным на начало уборки нового урожая. Это в два с лишним раза больше, чем рекомендует Продовольственная организация ООН (ФАО) для поддержания баланса на рынке и во избежание роста цен.

Сейчас эффект наблюдается обратный. За полтора года стоимость тонны пшеницы 4-го класса на нашем внутреннем рынке упала с 16–17 тысяч рублей до 9–11 тысяч (и это сейчас цены немного подросли, в начале весны они падали до 8 тысяч). Мировые цены тоже упали с $440–450 за тонну пшеницы год назад до $270–280 этой весной. Что не лучшим образом сказывается на доходах производителей зерна и их желании вкладываться в производство. При этом, как утверждает Аркадий Злочевский, затраты самих производителей и экспортеров, напротив, увеличились. Например, только стоимость железнодорожных перевозок в зерновозах по стране за год выросла от 37% и выше, в некоторых случаях – до 50%, аналогичные автомобильные перевозки подорожали вдвое.

– Продажи идут в убыток, это означает отсутствие ресурсов и средств, чтобы поддержать технологический уровень, – рассказывал глава Зернового союза на пресс-конференции, посвященной видам на будущий урожай.

Он нынче ожидается не столь выдающийся, как в прошлом году. В Зерновом союзе говорят о 120 млн тонн. Прогноз Минсельхоза – порядка

123 млн тонн с учетом новых регионов. Из них порядка 78 млн тонн – пшеница. Одна из причин более скромных видов на урожай — вполне банальная. В прошлом году очень сильно повезло с погодой. Но два года подряд так не бывает.

Правда, скромными нынешние прогнозы выглядят только на фоне прошлогоднего рекорда. Вспомним, что до 2014 года в России урожаи зерновых вообще редко превышали

100 млн тонн. За последние годы удалось повысить технологический уровень хозяйств, за счет чего урожайность в не лучший год сейчас выше, чем в хороший год в прошлом десятилетии.

При этом потребности самой России в зерновых оцениваются примерно в 75–80 млн тонн в год. С учетом рекордных запасов зерна прошлого урожая, очевидно, что потенциал для экспорта остается огромным — без всякого ущерба для внутреннего потребления.

По словам Аркадия Злочевского, главные покупатели российского зерна сейчас – Египет, Турция и Саудовская Аравия.

В 2022 году экспорт продовольствия из России достиг рекордных показателей – более 41 млрд долларов

ЦИФРА

158 стран мира – такова сегодня география поставок российской сельхоз-продукции.

ОФИЦИАЛЬНО

Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ:

– Люди переживали, что с прилавков исчезнут продукты. Многие еще помнят, как это было больше 30 лет назад. Но наши аграрии не подвели. Динамика роста – свыше 10%. Уровень продовольственной безопасности в России – один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в доктрине 95%), сахаром (103,2 вместо 90%), растительным маслом (211 вместо 90%), мясом (100 вместо 85%) и рыбой (153 вместо 85%).

Из выступления с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

Растительное масло

Валовый сбор масличных культур в 2022 году тоже оказался рекордным – 29,1 млн тонн (в чистом весе).

К началу сезона 2022/23 (для масличных сельхозгод считается с сентября по август) оставались еще рекордные запасы семечек подсолнечника с предыдущего урожая, на тот момент тоже рекордного.

По экспорту растительного масла Россия в этом году может выйти на первое место в мире. Фото: Shutterstock

Из хорошего: в итоге увеличилось производство растительных масел. Подсолнечного – на 14% с лишним. А рапсового – более чем на 35%.

Из менее хорошего: в этом году урожай ожидается не столь выдающийся, примерно на уровне 2021 года (то есть предыдущего рекорда). Зато рекордными опять, по прогнозам, могут оказаться запасы – до 3 млн тонн. Часть крестьян придерживают семечки из-за низких цен – ждут лучшей конъюнктуры.

На этом фоне экспорт российских масличных продолжает расти. И хотя наибольшую долю в нашем аграрном секторе традиционно занимают зерновые, именно продукция масложировой отрасли дала в 2022 году наибольший рост экспортной выручки. Почему? Одно из главных объяснений – увеличение продаж готовой продукции, растительного масла (а не просто сырья – семечек). По прогнозам, в сезоне 2022/23 Россия может стать крупнейшим поставщиком масла на мировые рынки, потеснив с ее традиционного первого места Украину, у которой из-за энергетического кризиса возникли проблемы с переработкой.

Главный покупатель российского растительного масла – Китай. За ним с большим отрывом следуют Турция, Египет и Индия.

НА ЗАМЕТКУ

Авария на гидроузле не привела к росту цен на рис: в последний год стоимость его остается стабильной. Фото: Shutterstock

Дефицита риса не будет

В отличие от большинства других зерновых культур, сбор риса в 2022 году упал примерно на четверть. Из-за причин чисто технического характера – аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, от которого получали воду для посевов сразу несколько районов. Гидроузел так пока и не восстановлен, работает временная дамба. Из-за чего периодически возникает вопрос: а не будет ли у нас дефицита риса?

– Сбор риса из-за этой аварии упал с 1100 тыс. тонн примерно до 900 тыс. Потребление внутри страны – миллион тонн, включая 200 тысяч тонн длиннозерного риса, который мы экспортируем, поскольку в России он не растет. Своего нужно примерно 800 тысяч тонн. Поэтому никакого дефицита риса нет и не ожидается, даже если с Федоровским гидроузлом опять будут проблемы, – объяснил журналистам Аркадий Злочевский.

Минсельхоз ожидает урожай риса в 2023 году в миллион тонн. В частности, за счет расширения посевных площадей вне Краснодарского края – в Дагестане, Ростовской и Астраханской областях.

КСТАТИ

Государство поможет

Правительство России направит 2 млрд руб. на поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственных товаров. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит перевезти без перебоев не менее 1 млн т грузов, в том числе зерновые, масличные, рыбу, минеральные удобрения и другие востребованные товары.

Конкретно

Мясо и птица

В 2023 году ожидается увеличение производства мяса птицы и свинины. Условия для этого есть. Одно из главных – избыток дешевого зерна в стране. А это означает доступные корма.

В 2022 году, по данным Росстата, сельхозорганизации (то есть без учета личных хозяйств) произвели 12,9 млн тонн мяса в живом весе. Что почти на 5% больше, чем годом раньше.

В основном увеличение производства идет за счет свинины. И за счет промышленного сектора (в личных и крестьянских фермерских хозяйствах поголовье сокращается – крупные холдинги более устойчивы к экономической тряске и лучше справляются с рисками, связанными с периодически возникающими эпидемиями африканской чумы свиней). По прогнозам Национальной мясной ассоциации, в 2023 году в свиноводстве ожидается прирост в 5–7%.

Производство курятины, как говорят эксперты отрасли, остается стабильным. И это у нас самый востребованный вид мяса, поскольку самый доступный по цене. Именно на него приходится 50% съеденного на внутреннем рынке (от всех видов мяса).

Ударно развивается производство альтернативного мяса птицы – индейки. По оценкам Национальной мясной ассоциации, прирост может составить до 10%.

Единственный вид мяса, с производством которого у нас сохраняются проблемы, – это говядина. В 2022 году оно упало на 3,5% (но в начале 2023 года подросло – см. графику). Главная проблема — высокая себестоимость в сравнении с другими видами мяса.

С учетом нынешней покупательной способности населения получается «продукция для избранных».

В целом мясо – если считать все его виды, включая курятину, – один из немногих продуктов, потребление которого у нас уверенно растет. В 2022 году, даже на фоне не лучшего положения дел с доходами населения, оно выросло до рекордных 78 кг на человека.

Постепенно наращиваются и продажи мяса на экспорт. Главным образом речь пока идет о поставках мяса птицы. По сведениям Россельхознадзора, крупнейший его покупатель – Китай. Наращивают закупки Саудовская Аравия и Казахстан.

По итогам первого квартала 2023 года, как рапортуют в ведомстве, вырос также экспорт свинины, баранины и козлятины. Свинины – в 1,2 раза к тому же кварталу 2022 года. Козлятины и баранины – в 2,2.

Свинину мы сейчас поставляем в 11 стран, главные покупатели – Белоруссия и Вьетнам. В сравнении с прошлым годом Ханой увеличил закупки в 2,2 раза. А козлятину и баранину у нас стал закупать Иран.

Овощи и фрукты

Эта категория у нас в последние годы была одной из самых проблемных. В том плане, что ели большей частью привозное. И если с бананами и мандаринами это понятно, то ситуация с некоторыми другими культурами, которые тропического климата вовсе не требуют, вызывала вопросы.

Но и здесь 2022 год оказался крайне удачным. Картофеля сельхозпредприятия и фермеры (без учета огородов граждан) накопали 7,2 млн тонн (против 6,6 млн тонн в 2021 году), овощей открытого грунта собрали более 5,2 млн тонн.

Рост сбора яблок в прошлом году привел к снижению их закупки за рубежом почти на четверть.

Рекордным стал урожай плодов и ягод (имеются в виду только промышленные сады) – 1,5 млн тонн. В том числе – чуть менее 1,2 млн тонн яблок. Что очень хороший результат для России, долгие годы их преимущественно закупавшей – под хихиканье граждан, недоумевавших, что у нас за сложности с выращиванием плодов, которые по деревням и дачам в конце лета валяются по всем канавам.

В итоге импорт овощей и фруктов в 2022 году снизился на 3%. И в частности, почти на четверть уменьшились закупки за рубежом яблок.

О видах на урожай-2023 пока говорить рановато. Предварительные ожидания Минсельхоза: сбор картофеля – 7,176 млн тонн, овощей открытого грунта – 5,6 млн тонн, плодов и ягод – 1,6 млн тонн (это без подсобных хозяйств граждан).

Более уверенно можно говорить об овощах тепличных. Их производство в последние годы растет. В 2022 году сбор с теплиц также был рекордным – 1,64 млн тонн овощей. А с начала 2023 года прибавка составила еще 2,4% в сравнении с тем же периодом 2022 года (данные Минсельхоза на начало мая). Самый большой плюс по томатам – почти на 10%.

Основной сбор тепличных овощей дают десять регионов, в числе которых есть и совсем не южные Московская и Новосибирская области. Это показывает, что крупные мегаполисы вполне могут самостоятельно круглогодично обеспечивать людей овощами без лишних проблем с логистикой.

Вино

По прогнозам Россельхозбанка, площадь виноградников в ближайшие 10–15 лет в России увеличится в два раза. Этому способствует поддержка на государственном уровне производителей, которые делают вино исключительно из родного, российского винограда.

Кто все это выпьет? Эксперты не теряют надежды, что, как минимум, часть – россияне. Известно мнение ряда аналитиков отрасли: перевести граждан с безудержного употребления крепких напитков на культурное потребление менее крепких — куда более реальный путь борьбы за здоровье нации, чем многочисленные антиалкогольные запреты. Сейчас потребление вина у нас – порядка 5,6 л на человека в год. А во Франции и Италии – около 40 л.

Эксперты надеются, что с ростом объемов выпуска и улучшением качества вина структура потребления алкогольных напитков в стране изменится. Фото: Shutterstock

По прогнозам от федерального центра «Агроэкспорт», к 2030 году Россия может почти на четверть увеличить экспорт вина. В качестве основных потенциальных партнеров предполагаются Китай, Израиль и Вьетнам. При этом Китай уже сейчас входит в топ-3 покупателей российского вина наравне с Белоруссией и Казахстаном. На эти три страны приходится половина всех продаж нашего вина за рубеж. В прошлом году также начались поставки в Азербайджан, Вьетнам и Узбекистан.

Эксперты надеются, что с ростом объемов выпуска и улучшением качества вина структура потребления алкогольных напитков в стране изменится.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023