Арктика – локомотив развития страны

Сегодня еще не совсем понятно, какие неразведанные богатства может скрывать вечная мерзлота. А в качестве бонуса к ним – потрясающей красоты северное сияние. Фото: Shutterstock

Развитие российской Арктики входит в число долгосрочных приоритетов развития страны. Три года назад появилась Стратегия развития Арктической зоны, документ рассчитан до 2035 года. Люди на нашем Крайнем Севере живут давно. Бизнес там тоже работает. Но потенциал для развития гигантский. Правильно его использовать – вот главная цель, которая стоит перед правительством. И это, наверное, одна из самых амбициозных задач столетия.

Пространство диалога

На Петербургском международном экономическом форуме обсуждение возможностей региона также в программе – в рамках площадки «Арк-тика – территория диалога» 14 июня. Что вполне естественно. В конце марта Президент России Владимир Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики России. И важное место в ней заняла Арктика.

– Регион становится все более значимой точкой приложения усилий. Роль Арктики в международной повестке будет возрастать, – считает Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.

Стратегические интересы на нашем Крайнем Севере есть не только у нас, но и у наших торговых партнеров. В первую очередь у Китая и Индии. А также у других стран, входящих в БРИКС, ШОС, АСЕАН и другие экономические объединения.

– Это стратегическая территория. Да, там есть очевидные проблемы с инфраструктурой и логистикой. Но уже сейчас этот труднодоступный регион дает нам 20% экспортных доходов. И есть огромный потенциал. Поэтому роль Арктики в экономике страны будет только возрастать. Этим развитием нужно заниматься, – объясняет Леонид Агафонов, управляющий директор EastRussia, член Общественного совета при Минвостокразвития.

Источник ресурсов

В северных широтах скрывается такая кладовая, которой могли бы позавидовать (и точно завидуют) многие страны. По расчетам Высшей школы экономики, здесь производят 80% российского природного газа, 17% нефти, 90% никеля и кобальта, 60% меди и почти 100% алмазов, редких и редкоземельных металлов.

При этом Арктика – это одиннадцать с лишним миллионов квадратных километров территории, где под слоем вечной мерзлоты могут скрываться и другие богатства, еще не разведанные и не занесенные в амбарные книги геологоразведчиков. Тем не менее эксперты предлагают не смотреть на регион лишь с точки зрения «откопать и продать». В условиях глобального потепления у Арктики открываются и другие перспективы.

– Мы смотрим сейчас на Арктику как на источник углеводородов и минеральных ресурсов, не учитывая другие потенциалы – земельный, биологический, логистический... Надо более комплексно подходить к освоению территории и при этом учитывать природно-ресурсный потенциал более широко, – считает Сергей Никоноров, директор Центра исследований экономических проблем развития Арктики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Инвестиционные стимулы

Ученые Высшей школы экономики считают, что для дальнейшего развития Арктической зоны необходимо сформировать более тесные связи этого региона с Сибирью и Дальним Востоком. Видимо, в этой логике несколько лет назад и было принято решение передать Арктический регион в ведение Минвостокразвития и профильного вице-премьера Юрия Трутнева.

Экономическая политика на Дальнем Востоке доказала свою эффективность. И было логично распространить ее и на другие удаленные регионы – с не менее сложными условиями и которые тоже нуждаются в комплексном подходе к развитию.

По сути, бизнес, вкладывающий деньги в Арктике, получил те же самые преференции, что и те, кто инвестирует на Дальнем Востоке.

И это сразу же отразилось на деловом климате и активности бизнеса. По состоянию на март 2023 года статус резидентов Арктической зоны получили 580 компаний. Уже введены в эксплуатацию более сотни новых предприятий, созданы новые рабочие места (см. «Цифры и факты»).

ДОСЛОВНО

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики:

– Нам удалось связать Арктику с Дальним Востоком, это прочный фундамент для работы на годы вперед. Доход государства от внедрения этого плана составит 16 трлн рублей до 2035 года. Их заплатят в виде налогов компании, производящие продукцию на трассе СМП.

Грузы из Мурманска в Японию по СМП придут в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал.

Потенциал Севморпути

Финансовый сектор часто называют кровеносной системой экономики. Если продолжать аналогию, то транспортный сектор – это кости и связки. Без отлаженной логистики невозможно доставить товар от продавца к покупателю. Для Арктики это болезненная тема. Но в последнее время вопрос транспортной инфраструктуры стал постепенно решаться. Хребет Арктической экономики – Северный морской путь (СМП).

В его развитие до 2035 года планируется вложить 1,8 трлн рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение надежной и безопасной перевозки грузов по СМП.

В плане правительства полторы сотни мероприятий. Власти постарались синхронизировать ключевые проекты крупнейших компаний, обеспечивающих грузовую базу, с мерами господдержки. Запланированы дополнительные инвестиции в расширение ледокольного флота, модернизацию портов и подъездных путей, развитие спутниковой группировки, каналов связи, гидрометеорологии.

Развитие Северного морского пути позволит разгрузить железную дорогу, которая в последний год работает на пределе, говорит глава Минвостоказвития Алексей Чекунков. Возможностей удовлетворить нарастающий спрос на транзит уже нет. Значит, делает вывод министр, нужно «вытолкнуть грузы в Ледовитый океан, в наши пять северных морей, и дальше по СМП тащить на рынки сбыта в Азию». Грузопоток уже растет. Если еще пять лет назад он составлял 20 млн тонн, то сейчас – уже 35 млн тонн.

При этом у Северного морского пути есть и большой транзитный потенциал. То есть возможность работать не только для внутренних клиентов, но и для внешних. Заинтересованность в СМП высказывают абсолютно все страны как Тихого, так и Индийского океана. И это логично. По сравнению с Суэцким каналом, у российской альтернативы есть много плюсов. К примеру, расстояние от порта Мурманск до портов Японии через Северный морской путь составляет около 6 тысяч миль (это 18 дней), а через Суэцкий канал – более 12 тысяч миль (37 дней). Кроме того, на СМП нет платы за проход, очередей и... пиратов. Единственный минус – нехватка ледового флота и наземной инфраструктуры. Но этот вопрос может быть решен уже в ближайшие годы.

У Северного морского пути большой транзитный потенциал – в том числе для иностранных клиентов

КСТАТИ

Крупнейшие инвестпроекты в Арктике

• Строительство плавучих энергоблоков (Чукотка)

• Сырадасайское угольное месторождение (Красноярский край)

• Газохимический комплекс (Ненецкий автономный округ)

• Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (Мурманская область)

• Туркластер «Валла-Тунтури» (Мурманская область)

• Развитие Ковдорского ГОК (Мурманская область)

• Строительство и эксплуатация краболовных судов (Мурманская область)

Туризм как бонус

Любое развитие крупной территории сейчас предполагает комплексный подход. Как говорится, в регионе все должно быть прекрасно – и работа, и условия для жизни. При этом экономика должна быть по возможности диверсифицированной. Зацикливаться лишь на освоении природных богатств – тупиковый путь развития. Получать доходы от продажи ресурсов – хорошо. Но параллельно на вырученные деньги нужно развивать другие отрасли, которые будут приносить отдачу в будущем, когда месторождения будут исчерпаны.

В мировой практике природно-ресурсный сектор давно перестал восприниматься как нечто характерное для отсталых экономик. Он стал источником инноваций и высокотехнологичного производства как в развитых странах, таких как Канада и Австралия, так и в развивающихся – в Чили, Бразилии, Малайзии, считают ученые факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Природные богатства российской Арктики (горючие ископаемые, алмазы, цветные, черные и редкоземельные металлы и другие) могут стать фундаментом модернизации России в целом и главным драйвером перехода от экстенсивных к интенсивным методам освоения арктических ресурсов.

Курорт Хибины – это хороший вариант по цене и транспортной доступности для любителей горных лыж и сноуборда из европейской части страны.

– Экономика не должна замыкаться на ресурсах. Хорошее дополнение к добывающей промышленности – туризм. Это замечательная перспективная отрасль. Ее плюсы в том, что она имеет низкий порог входа, дает большое количество рабочих мест. Арктика, конечно, уступает пляжным направлениям. Но у нее есть свои прелести. Например, горнолыжный туризм в Хибинах Мурманской области, где сезон длится до начала мая. Промышленный туризм – в Норильске научились пускать людей в шахты. И, конечно, этнокультурная история – традиционный уклад коренных жителей Чукотки, Ямала. Это история гигантской страны с фантастическим потенциалом, – резюмирует Леонид Агафонов.

20% экспортных доходов уже сегодня приносит Арктика, и роль ее в экономике страны будет возрастать.

ВАЖНО

Налоговые льготы для резидентов Арктической зоны

• 0% – налог на прибыль на 10 лет (федеральная часть). Применяется с момента получения первой прибыли. Не распространяется на проекты в области добычи твердых полезных ископаемых. Льгота по региональной части налога устанавливается субъектом РФ.

• 0% – налог на землю в течение первых 3–5 лет (кроме НАО и Красноярского края).

• 0–1,1% – налог на имущество организаций на первые 5 лет (кроме НАО и Красноярского края).

• 75% объема страховых взносов субсидируется.

• 0,5 действующей ставки НДПИ – в отношении твердых полезных ископаемых. Только для новых месторождений. Объем льготы не может превышать объем частных инвестиций в инфраструктуру, обогащение или переработку. Действует до 31 декабря 2032 г.

В Норильске, который называют рудной столицей России, туристы могут увидеть процессы добычи руды и ощутить специфику работы горняков.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023