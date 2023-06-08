Врачей и учителей не заменит никто. А кому пора подумать о смене профессии?

Искусственный интеллект уже фактически вступил в конкуренцию с человеком за рабочие места. И эта тенденция будет укрепляться. Фото: Shutterstock

Последние три года стали переломными для рынка труда. Вначале мир охватила пандемия коронавируса, и многие компании были вынуждены не только отправить персонал на «удаленку», но и сократить штат. И даже когда COVID-19 отступил, рынок труда долго еще находился в ожидании: работодатели практически не открывали новые вакансии. Свое влияние оказала и специальная военная операция (СВО). Совокупность всех этих факторов стала причиной того, что значительное число компаний отказалось от долгосрочного планирования, не понимая, какой будет экономическая ситуация в стране. И это не могло не сказаться на наборе персонала.

К тому же людской труд все больше подпирает искусственный интеллект (ИИ). Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос среди работодателей и выяснил, что примерно пятая часть из них уверены: в не столь отдаленном будущем в целом ряде сфер нейросети вполне смогут трудиться вместо людей. Половина руководителей считают такое вероятным, но не в скором времени.

Мы решили разобраться, людям каких профессий уже сегодня, не дожидаясь, пока грянет гром, стоит подумать о переобучении, а кому в ожидании будущих больших доходов можно присматривать кошельки побольше.

Синие воротнички в фаворе

– В последний год резко вырос спрос на синих воротничков: кладовщиков, охранников, операторов кол-центров. Это не самый квалифицированный труд, как правило, у этих работников нет высшего образования. Но они уже смекнули, что на них спрос повысился, и стали запрашивать себе более высокую зарплату, – рассказала карьерный консультант Галина Бобкова.

По ее словам, очень востребован и производственный персонал: инженеры, технологи, IT-разработчики.

– На фоне санкций и переориентации производства на собственные ресурсы возникла острая необходимость в квалифицированных инженерных кадрах. Очень востребованы и специалисты в области сельского хозяйства, так как эта сфера сейчас активно развивается, – отмечает Галина Бобкова.

По ее мнению, такая тенденция сохранится и в ближайшие годы.

В целом же, по словам карьерных консультантов, компании сейчас крайне осторожно подходят к подбору персонала. Людей нанимают точечно, и в основном речь идет о специалистах с уникальным набором компетенций. Среди руководителей прежде всего востребованы те, кто имеет навыки антикризисного управления.

– Большая часть компаний сейчас старается меньше привлекать специалистов со стороны, пытаясь выращивать кадры внутри предприятия. При этом многие возвращают ранее уволившихся сотрудников. Такого раньше никогда не было. То есть акцент делается на людях лояльных и проверенных, – говорит Галина Бобкова.

– У основной массы компаний горизонт планирования сейчас не превышает года, стратегические планы на 3–5 лет ушли в прошлое, все ориентируются на текущую ситуацию. С такой же позиции подбирается и персонал: людей берут на работу только в случае крайней необходимости.

В профессиях, где важен индивидуальный подход, эмпатия, заменить человека ИИ не сможет. Работа учителя – как раз из таких.

Творческим людям бояться нечего

По мнению карьерных консультантов, искусственный интеллект прежде всего заменит собой специалистов, которые выполняют типовые рутинные операции.

– Это рядовые бухгалтеры, аналитики, финансисты, маркетологи, менеджеры по соцсетям, переводчики, корректоры. В том числе, ИИ заменит и средней руки программистов и разработчиков, потому что нейросети уже сами пишут несложные коды, – считает Галина Бобкова.

– А что будет с преподавателями, включая школьных учителей, репетиторов?

– Многие работодатели считают, что искусственному интеллекту можно доверить задачи, связанные с обучением людей. Но тут нужно различать, о каком типе образования идет речь. Одно дело, если это онлайн-урок, где просто дается теория и ведется типовое обучение, без учета уникальных особенностей слушателя. А если мы говорим про учителя в школе или в вузе, где важен, в том числе, индивидуальный подход к ученику, а не просто начитка материала, то здесь педагога никто не заменит.

Специалисты в области набора персонала отмечают: есть три вещи, на которые не способен искусственный интеллект.

– Именно поэтому искусственный интеллект не заменит людей творческих и по-настоящему талантливых. Останутся востребованными и специалисты, работающие в системе человек – человек и в социальной сфере: психологи, коучи. Сюда же можно отнести и медиков. Конечно, что-то в медицине будет автоматизировано, но во многих случаях тут просто необходим человеческий подход. И конечно, искусственный интеллект не сможет заменить руководство самим собой. Нужны будут специалисты по кибербезопасности и те, кто будут этот искусственный интеллект усовершенствовать, – замечает Галина Бобкова.

ИИ НЕ УМЕЕТ:

1. Разрабатывать стратегию.

2. Заниматься творчеством.

3. Понимать мотивы и психологию людей, проявлять эмпатию.

Многие компании сейчас возвращают ранее уволившихся сотрудников. Ценятся люди лояльные и проверенные

ТАК И СКАЗАЛ!

Искусственный интеллект дает показания

А что думает насчет грядущих изменений на рынке труда сам искусственный интеллект? Свои вопросы мы задали чат-боту ChatGPT Pro в сети Telegram. И вот какие ответы получили.

Для начала нейросеть тактично предупредила, что не может предсказать будущее со стопроцентной точностью. Так что раньше времени за сердце хвататься не стоит.

Однако есть тенденции, которые способны повлиять на изменение рынка труда уже в ближайшие годы. Расширение использования технологий и автоматизации может привести к сокращению рабочих мест в некоторых отраслях, но также может создать новые возможности для работы в сфере технологий. Развитие экономики и происходящие технологические изменения увеличивают спрос на высококвалифицированных работников. А демографические изменения и заметное увеличение числа пожилых людей в стране потребует новых вакансий в сфере здоровья и социального обслуживания.

В ЗОНЕ РИСКА

Вот какие профессии, по мнению нейросети, станут менее востребованными.

1. Кассиры и продавцы – развитие онлайн-торговли и самообслуживания снизит спрос на эти профессии.

2. Работники, занятые ручной сборкой и сортировкой, – автоматизация производственных процессов может уменьшить необходимость что-то вручную собирать или сортировать товары.

3. Телефонные операторы – роботизация и автоматизация ответов на часто задаваемые вопросы сократят необходимость в операторах кол-центров.

4. Водители и специалисты по логистике – разработки в области автономных транспортных средств и беспилотных дронов могут заменить человеческий труд в сфере логистики и транспортировки товаров.

Онлайн-продажи заметно снизили спрос на кассиров. А ИИ может эту профессию и вовсе похоронить.

Дела пойдут в гору

А эти профессии, считает нейросеть, будут самыми востребованными и высокооплачиваемыми.

1. Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению – по мере расширения использования ИИ и цифровизации все большее число компаний и организаций будут искать профессионалов в этих областях.

2. Эксперты по кибербезопасности – с ростом цифровизации и увеличением числа кибератак и утечек данных компании все активнее ищут специалистов для защиты своих систем и данных.

3. Врачи и медсестры – в связи с ростом численности населения и одновременным его старением спрос на медицинские услуги увеличивается.

4. Инженеры по разработке программного обеспечения – спрос на них диктует увеличение числа сайтов, мобильных приложений и других цифровых продуктов.

5. Специалисты в области Big Data и аналитики данных – рост числа компаний, активно использующих анализ больших массивов данных при принятии управленческих решений, требует все больше профессионалов в этой области.

Незаменимые есть?

А вот какие профессии искусственный интеллект не заменит никогда. Сам признался…

1. Врач: ИИ может помочь в диагностике некоторых заболеваний, предложить способ лечения и даже дать прогноз на его исход, но ключевые решения останутся за врачом.

2. Психолог: искусственный интеллект не может заменить человеческую эмпатию и способность к сочувствию, пониманию подчас непроговариваемых пациентом мотивов.

3. Учитель.

4. Художник: ИИ не может создать уникальный творческий образ.

5. Журналист: искусственный интеллект может генерировать новости на основе данных и фактов, но не может передать эмоции и интерпретировать информацию, как это делают журналисты.

По мере расширения использования искусственного интеллекта он будет требовать себе все больше «слуг» – специалистов по ИИ и кибербезопасности.

Разбудить спящие таланты

Уже через 10 лет многих профессий в привычном для нас сейчас виде может не остаться. По прогнозам экспертов ВЭФ (Всемирный Экономический Форум), в ближайшие несколько лет автоматизация и цифровизация процессов ликвидируют 85 млн рабочих мест по всему миру. Но есть и хорошая новость – ожидается, что будет создано порядка 97 млн новых вакансий.

Что же делать тем, чья нынешняя профессия находится в зоне риска, у кого искусственный интеллект грозит отнять рабочие места? Вариант один – вкладываться в дополнительное образование и профессиональную переподготовку и осваивать новую, более востребованную профессию.

– В той же социальной сфере всегда будут нужны люди, при этом многие вакансии здесь не требуют специальных интеллектуальных способностей и знаний, – говорит Галина Бобкова.

Но перед тем как идти на программы переобучения, для начала нужно разобраться в себе: какие ваши способности и таланты не задействованы.

– Зачастую дарования и задатки человека находятся в спячке или проявляются на уровне хобби. Например, человек втайне от всех может писать картины или рассказы, но считать это блажью. Сам он при этом работает кладовщиком. Разобраться в том, к чему человек склонен и где его способности будут наиболее востребованы, как раз и помогают карьерные консультанты, – поясняет Галина Бобкова.

ЦИФРА

85 млн рабочих мест «съест» в ближайшие годы автоматизация и цифровизация процессов производства.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023