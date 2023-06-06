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6 июня 2023 12:13

Дмитрий Песков - о массовом отравлении сидром в Ульяновской области: Если это может быть терактом - нужно обращаться в ФСБ

Пресс-секретарь Президента России - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 6 июня, журналист KP.RU предложил официальному представителю Кремля, в числе других важных тем, обсудить и случившееся накануне ЧП в Ульяновской области.

…- Дмитрий Сергеевич, - поделился я с Песковым, - мы, естественно, к специалистам по этому вопросу обращаемся. Имеется в виду массовое отравление сидром, которое произошло в Ульяновской области…

- Это не является, - ответил пресс-секретарь, - темой нашего разговора… (То есть, на этом брифинге, как правило, обсуждаются темы, касающиеся деятельности главы государства. - А.Г.)

- То есть, я хотел спросить - какие выводы можно сделать из этой истории… Дело в том, что академик Онищенко говорит, что это похоже на теракт. Вот поэтому я к вам решил обратиться…

- Тогда, - заметил официальный представитель Кремля, - нужно обращаться в Федеральную службу безопасности России.

- Хорошо. Спасибо.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По данным на утро, 6 июня, от отравления сидром в Ульяновской области пострадало 49 человек. Погибло - 16 граждан.

А всего по России – уже 60 пострадавших.

Как сообщают информагентства, производитель отправленного напитка задержан.

ЧППроисшествия: ЧП