Почему зарплаты растут, а народ уезжает: магаданский губернатор Носов ответил на каверзный вопрос Путина

Глава Колымы рассказал, что регион поднялся с 54 места на 14-е по «привлекательности инвестиций» Фото: REUTERS

Об этом на встрече с Владимиром Путиным в Кремле рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

- Давайте начнём с инвестиций. В принципе у вас палитра интересная по многим направлениям, президент начал встречу образно.

Глава Колымы в ответ рассказал, что регион поднялся с 54 места на 14-е по «привлекательности инвестиций». Бизнес вкладывает деньги в «рыбную отрасль, сельское хозяйство, туризм и энергетику».

- Мы только в этом году запускаем две золотоизвлекающие фабрики в общей сумме на 10 тонн, - заявил Носов.

А еще частный бизнес восстановил санаторий советской постройки «Талая». Там бьют горячие источники, которые, как рассказал губернатор, посещали еще «древние японцы». На источниках же поставили голландские теплицы, в которых теперь выращивают помидоры, овощи и клубнику.

Владимир Владимирович заметил, что зарплаты и цены в области выше, чем в среднем по стране.

- А отток населения продолжается, - как бы задавая вопрос, резюмировал глава государства.

Губернатор объяснил, в чем причина. Главное – это дешевые билеты. Компаниям стало выгодно на самолетах привозить и увозить вахтовиков, а не пытаться селить людей в постоянных поселках.

- Одной ногой у нас люди уже выбрали Колыму – это место работы, - сказал Носов.

А потом руководитель региона объяснил поведение мужчин влиянием женщин – как говорят французы cherchez la femme.

- Главное решение принимают всё-таки женщины, жёны. Если они примут решение переехать или сочтут возможным к месту работы мужа, мы и здесь найдем работу для женщин, - заверил губернатор.

Но, видимо, вторые половинки как-то не принимают решение.

- Уровень заработной платы очень важен, но не менее важны, когда человек принимает решение, где жить, – это, конечно, условия жизни. Вот с системой ЖКХ, конечно, здесь проблем у вас ещё очень много, - Путин объяснил женский скепсис.

- Но она везде проблема, - парировал Носов.

- Везде по-разному.

- По-разному, - согласился с главой страны губернатор.

В конце глава Колымы рассказал о семейной традиции: просить президента о сохранении рабочего места.

- В традициях моей семьи было следующее: если глава государства одобряет, а народ поддерживает, тогда можно работать. Если вы одобрите то, что я в сентябре при поддержке населения Колымы продолжил бы выполнять ваши поручения и реализовывать ваши программы, я бы приступил к выполнению задач, - сказал Носов.

- Что касается одобрения, здесь вопросов нет, но всё-таки самое главное – это поддержка людей, - ответил Владимир Владимирович.