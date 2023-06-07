Картины, от которых теплеет на душе: улицы городов превратились в выставку под открытым небом

Фото: Сергей Шинов

В июне рекламные щиты на улицах российских городов превратились в спонтанные выставки под открытым небом. Вместо привычных призывов что-то купить жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов Сибири встречают необычные картины. Они – о добре, тепле, радости, потребности любить и быть любимым. Авторы этих полотен как никто другой знают, как важны в нашей жизни поддержка и участие.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Сердце-обнимашка, торт – кусочек радости, загадочный лес, зовущий за приключениями: работы художников-самоучек в стиле наивного искусства украсили рекламные конструкции, расположенные на популярных пешеходных маршрутах. Выставки под открытым небом придумали и организовали креативная команда компании «Газпром нефть» и участники объединения «Новые городские художники». Это часть большого социального проекта, помогающего талантливым людям из домов-интернатов рисовать и раскрывать свой потенциал.

Фото: Сергей Шинов

Фото: Сергей Шинов

У каждого художника, чьими картинами сейчас любуются прохожие, необычная судьба. Занятия живописью помогли им преодолеть изоляцию, справиться с предубеждениями общества и выйти за рамки замкнутого пространства. Они добились признания в арт-среде, несмотря на бытовые ограничения, болезни и сложности в общении. Например, художница Zoika наносит на свои полотна текст, не умея при этом читать. Она не пишет слова, а рисует их, наделяя буквы особой графической выразительностью. Критики и арт-сообщество называют ее наследницей стиля гениального экспрессиониста Жана-Мишеля Баския.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Еще одна участника выставки - Марина Монки выросла в детском доме, а затем нашла работу уборщицей в интернате в Ленинградской области. Несколько лет назад она взяла в руки кисти, краски… и стала художницей-иллюстратором. Съездила в Париж, участвует в арт-выставках и мечтает издать книгу своих работ. Ее яркие и запоминающиеся рисунки не раз появлялись на обложках журналов. В отличие от Марины для еще одной участницы - Илоны Антоновой эта выставка стала дебютом. Начинающая художница впервые представляет свои картины широкой публике.

Фото: Сергей Шинов

Все работы уличных выставок объединяет тема человечности и доброты. Их авторы предлагают нам замедлить шаг, остановиться, посмотреть на их наивные, но такие теплые картины. Улыбнуться и подарить свои внимание и заботу родным, близким, друзьям, сказать «спасибо» тем, кто нам помогает.

Фото: Сергей Шинов

Увидеть выставки можно на улицах в центре Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Томска, Ханты-Мансийска и Ноябрьска.

Фото: Сергей Шинов

СПРАВКА «КП»

Объединение «Новые городские художники» с 2018 года показывает широкой аудитории работы художников с непростой судьбой. Выставки арт-объединения проходят на крупных музейных и выставочных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Работы «наивных» авторов есть в частных коллекциях режиссера Эмира Кустурицы, рок-музыканта Ника Кейва, телеведущего Андрея Малахова и других известных людей.