С 10 по 13 июня в Сочи пройдет Всероссийский летний корпоративный фестиваль

Организатором ежегодного мероприятия выступит Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Государственной корпорации Ростех.

В этом году более 1500 спортсменов-любителей поборются за звание победителя в 25 видах спорта. Это представители многих российских компаний и организаций, например, АО «Технодинамика», АО «Вертолёты России»,

ГК Ростех, АО «Рособоронэкспорт». Они посоревнуются в индивидуальных видах спорта, таких как легкая атлетика, подтягивания, настольный теннис

и другие, командных, например, волейболе, футболе и перетягивании каната. Кроме того, участники смогут продемонстрировать силу в народном жиме, армрестлинге и гиревом спорте, а также посоревноваться в интеллектуальных видах спорта, таких как шашки, шахматы и нарды.

Соревнования будут проходить на пяти спортивных площадках: спортивный комплекс «Юность», «Сириус Арена», «Сочи парк отель», бильярдный клуб «Золотой арбуз» и компьютерный клуб «ZION». По их итогам организаторы определят призеров и победителей в личных дисциплинах среди мужчин

и женщин в различных весовых и возрастных категориях, а в командных видах спорта — в Золотом и Серебряном плей-офф. Победители и призеры будут награждены кубками, медалями, грамотами и памятными призами. Кроме того, по итогам соревнований организаторы определят лучшую корпоративную команду по сумме очков, набранных ее участниками.

Помимо спортивной части гостей мероприятия ждёт интересная развлекательная программа. Так, 11 июня состоится яркая церемония открытия. Гостей также ждёт выступление кавер-группы, розыгрыши призов и вечеринка-закрытие по итогам соревнований.

Отметим, поучаствовать в фестивале могут работники предприятий, учреждений и организаций, а также трудящиеся, объединенные в физкультурно-спортивные клубы по месту работы. Для этого нужно подать заявку на участие на сайте мероприятия до второго июня.

Во время мероприятие также планируется провести деловую программу, круглый стол, в котором примут участие представители федеральных и региональных органов власти. Также планируется участие заместителя министра спорта Одес Байсултанов.

Также планируется участие олимпийских спортсменов, которые проведут для участников, гостей и зрителей мастер-классы, автограф сессии. А олимпийский комитет выставит зону для проведения чек-апа физиологического здоровья спортсменов.

Напомним, Всероссийский летний корпоративный фестиваль направлен на популяризацию здорового образа жизни и способствует реализации задачи Президента России Владимира Путина по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Как отмечается в Федеральном проекте «Спорт норма жизни» Национального проекта «Демография», к 2030 году не менее 70% россиян должны быть вовлечены в регулярные занятия спортом.