Мобильные операторы проводят сверку данных в России: что важно знать

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Российские абоненты продолжают получать уведомления от своих мобильных операторов с просьбой подтвердить данные о себе — пройти сверку. Сообщения могут приходить через SMS, в личном кабинете или приложении. Некоторым лично звонят сотрудники операторов. Пользователей связи такие просьбы настораживают. Люди не понимают, зачем операторам вновь их данные? Ведь при покупке сим-карты и заключении договора, человек итак предоставил всю информацию.

Спросили у операторов, зачем им понадобилась проверка данных и нет ли здесь уловок.

НЕКОТОРЫЕ НОМЕРА ПРИНАДЛЕЖАТ ЛЮДЯМ, КОТОРЫХ УЖЕ НЕТ

— Клиенту нужно подтвердить, что информация, указанная в абонентском договоре, актуальная и полная. Причины, почему это нужно, разные: номер оформлен на родственника, фамилия записана в регистрационной форме с ошибками, фамилию сменили в связи с замужеством, а новую оператору не сообщили. Бывает, что информация о клиенте была когда-то внесена неполно – например, без указания отчества или года рождения. Есть и совсем одиозные случаи, когда владельцем номера формально остается человек, который умер 10 лет назад, — объясняют в пресс-службе Tele2.

Сверке подлежат четыре вида данных: полное имя абонента (ФИО), дата рождения, место жительства и реквизиты удостоверения личности — для большинства, это обычный паспорт РФ.

В пресс-службе билайн также ответили, что регулярно проводят сверку:

— Согласно нормативным требованиям абонент любого мобильного оператора должен уведомлять своего оператора об изменении тех своих данных, которые были нужны для заключения договора на мобильную связь. Во избежание возможных перебоев со связью мы призываем наших клиентов при получении коммуникации от билайна оперативно проходить идентификацию любым удобным способом.

При этом источник на телеком-рынке подтвердил, что подобных запросов к абонентов в последнее время стало больше. Причина такая: планируемый запуск системы мониторинга Роскомнадзора.

В пресс-службе МегаФона рассказали, что на самом деле требование о проверке достоверности данных появилось еще 1 июня 2018 года (см. «Кстати»):

— С тех пор эта работа ведется на постоянной основе и будет продолжаться дальше, поскольку у абонентов могут меняться данные. Если они (в смысле данные — прим.ред.) не прошли проверку в госсистемах, длительное время не актуализировались либо срок действия паспорта клиента истек, МегаФон уведомляет клиента о необходимости обновить их. Если данные клиента корректны, то информирование не поступает. Не все должным образом реагируют на запрос оператора, поэтому таким абонентам приходится блокировать услуги связи до подтверждения данных. Но к счастью, сознательных абонентов гораздо больше.

ПОЧЕМУ ОПЕРАТОРЫ ВДРУГ ВЗЯЛИСЬ ЗА СВЕРКУ

В мае заработала система Роскомнадзора, куда операторы подают сведения об абонентах. Ведомство следит, чтобы все данные были верны. А если обнаруживается несоответствие, то за каждое мобильному оператору «прилетает» штраф. Сумму существенные — до 500 тысяч рублей.

— Мало кто обращает внимание, но, подписывая договор с оператором, абонент обязуется уведомлять его об изменении данных в течение 60 дней. Это стандартный пункт, который прописан в правилах об оказаниях услуг связи у большинства операторов. Так что если клиент сменил паспорт, он обязан предоставить оператору актуальные сведения — без напоминаний со стороны компании. Увы, эта обязанность абонентами, как правило, игнорируется, — рассказали в Tele2.

При подготовке материала и изучения комментариев рядовых пользователей в соцсетях, мы встретили три распространенных заблуждения.

Миф 1: Сверяют данные, чтобы следить

Подобные сообщения подчас публикуют небольшие Telegram-каналы. В постах, нередко анонимных, транслировалась идея, что через сверку данных за абонентами будут следить власти.

Правда, Telegram-каналы не объясняли, как именно данные – ФИО, год и место рождения, место регистрации, указанное в паспорте, а не фактическое, помогают в отслеживании перемещений людей. Потому что одно с другим явно не вяжется. Но этих вбросов было достаточно, чтобы посеять панику.

Миф 2: Все делается для электронного воинского учета и раздачи повесток

Ужесточение ответственности для операторов за некорректные данных абонентов ввели еще летом прошлого года. Для сверки данных можно лично прийти в салон связи и просто показать паспорт (подробнее см. «На заметку»). Поэтому связь с электронным учетом военнообязанных здесь никак не прослеживается.

Миф 3: Данные паспорта могут украсть мошенники

Тема угрозы персональным данным и финансовым сбережениям сейчас на слуху. Телефонные аферисты за последние годы успели подорвать доверие ко всем незнакомцам, которые пытаются уточнить какую-либо информацию. И хорошо, что разумного недоверия к таким вопросам стало больше. Только на сверку данных абонентов распространяться это не должно.

Однако некоторые абоненты писали комментарии, что получив запрос на предоставление информации, просто удаляют текст, думая, «опять мошенники». Сейчас действительно нужно осторожно относиться к любым запросам персональных данных. Но разница в том, что оператор не запрашивает сами данные — речь идет о сверке. Служба поддержки никогда не попросить абонента прочитать SMS-коды, продиктовать номер паспорта, предоставить банковские данные, номера карт.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет, если отказаться от сверки

Оператор будет вынужден заблокировать номер абонента. То есть перестать оказывать человеку услуги связи: ни голосовых вызовов, ни интернета, ни сообщений. Таково требование закона. В противном случае, как мы писали выше, компания получает серьезный штраф от Роскомнадзора. Поэтому лучше не дожидаться радикальных действий и пройти простую процедуру сверки.

Некоторые намеренно избегают сверки, потому что когда-то оформили номер на другого человека, а ныне с ним утрачена связь. Либо же сим-карту покупали для нужд компании, но со временем номер отошел ее сотруднику. В Tele2 рассказали, что ситуация небезнадежна. У операторов предусмотрена процедура для переоформления номера на фактического владельца.

— Он должен подтвердить, что номер действительно принадлежит ему. Например, ответить на вопросы, на какую сумму и когда пополнялся в последний раз баланс, на какой номер звонил недавно, где именно пользовался связью в роуминге. Для настоящего владельца ответить не составить труда.

НА ЗАМЕТКУ

Три способа пройти процедуру

Если оператор не обратился с просьбой уточнить данные, да и вы за последнее время не меняли паспорт, имя или прописку, то делать ничего не нужно. Если же подобный запрос поступил (напомним, он может быть в виде звонка, уведомления или SMS-сообщения), сверку можно пройти одним из способов.

1. Лично прийти в салон связи оператора. При себе необходимо иметь паспорт.

2. Если компания добавила такую опцию, то в приложении мобильного оператора будет доступно подтверждение данных через портал Госуслуг — актуально для тех, у кого есть подтвержденный аккаунт.

3. Операторы также могут попросить прислать в чат поддержки скан паспорта и селфи с документом. Такой канал сверки также допускается.

КСТАТИ

Как появился закон, что операторы должны быть уверены в абонентах

Предпосылки были трагичными. В 2017 году в Санкт-Петербурге в вагоне метро случился теракт. После этого заговорили об усилении борьбы с рынком серых сим-карт. Буквально через две недели после инцидента группа сенаторов во главе со спикером СовФеда Валентиной Матвиенко попросили Госдуму принять новый закон, который обязывал бы операторов связи проверять сведения об абонентах. Что и было сделано. Поэтому в телеком-индустрии требование неофициально называют «законом Матвиенко».