Теракт на Каховской ГЭС, ужасающие потери Киева и героизм российских военных: главные заявления Сергея Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: REUTERS

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил на Каховской ГЭС «заранее спланированную крупномасштабную диверсию», которая привела к затоплению Херсонской области.

«С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия», - сказал Шойгу и отметил, что по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что приведет к затоплению еще больших территорий.

На такой теракт киевский режим также пошел из-за ужасающих потерь.

Вот как о них рассказал министр: «В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предпринял попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей. 5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 «Леопардов» и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной».

Глава военного ведомства подчеркнул, что «своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери».

Военнослужащий ЦВО во время работы в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

«Всего за 3 дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата», - перечислил Шойгу.

И сообщил о цене, которую пришлось заплатить за это: «в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения».

Также мы потеряли в боях 15 танков, 9 боевых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий.

Министр обратил внимание журналистов, что попытки наступления были все сорваны, противник остановлен, а российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм.

По словам Шойгу наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад.

«Особый героизм показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича. Данные подразделения, оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери. Под угрозой окружения, младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника», - привел он пример.

Шойгу также отметил умелые действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации, которая применила 50 противотанковых управляемых ракет. Ими было уничтожено 5 танков и 29 других боевых бронированных машин.

По мнению министра, не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник затопив территории Херсонской области, планирует перебросить подразделения и технику в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении.

«Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», - указал Шойгу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- Минувшей ночью Минобороны России заявило, что в понедельник ВСУ потеряли на Времевском выступе Южно-Донецкого направления более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин. А еще в огне тяжелых огнеметов группировки войск «Восток» сгорели подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.

- Врио главы российской Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что 10 дней назад наши подразделения подбили танк «Леопард» и хотели его отбуксировать в тыл. Получился бы еще один отличный экспонат на Поклонной горе. Но тут же появились два украинских танка, которые вместо того, чтобы вести бой, расстреляли Leopard до неузнаваемости и испортили все планы.

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- Пользователи сети нашли сходство между взрывом ВСУ Каховской ГЭС и компьютерной игрой. 10 лет назад шведский разработчик компьютерных игр выпустил игру Battlefield - 4. Там, чтобы пройти миссию, солдатам НАТО нужно взорвать советскую плотину.