От простой бутылки до антикварного фотоаппарата XIX века: что находят волонтеры во время очистки берегов

Вещи из пластика, стекла и металла попадают в наши руки ежедневно. Одни служат нам всего несколько минут – например, бутылочка из-под напитка, которую мы купили в жаркий день, чтобы утолить жажду на улице. Другие задерживаются с нами на несколько лет – скажем, покрышка от автомобиля, которая ежедневно помогает нам преодолевать десятки километров. Но дольше всего эти вещи остаются в земле – в среднем от 100 до 700 лет, постепенно разлагаясь и отравляя почву вокруг.

Особую опасность представляет мусор, оставленный на побережьях. Ведь вскоре он неизбежно попадет в воду и начнет загрязнять ее вредными веществами – микропластиком, тяжелыми металлами и другими элементами. Одна только оставленная покрышка будет разлагаться более 150 лет, постепенно выпуская токсины и разрушая экосистему. Но выход из этой ситуации есть. Конечно, идеальный вариант – чтобы все люди убирали за собой мусор и правильно его утилизировали. Но будем реалистами и предпримем реальные действия. Например, станем эковолонтерами и начнем очищать берега.

Только за 2022 год акция «Вода России» объединила 1,3 млн человек. За 10 лет существования активисты этого движения собрали 78 тысяч КАМАЗов различного мусора, а также нашли множество интересных вещей и получили море позитива. Если вы задумывались о том, чтобы стать волонтером, но по каким-то причинам всё ещё боитесь сделать первый шаг – мы приготовили для вас онлайн-игру «Чистый маршрут».

Во время игры вы должны бежать вдоль берега, собирая мусор и монетки. Чем больше опасных вещей вы поймаете, тем больше шансов у вас будет на подарки!

Будьте внимательны и помните — если вы читаете этот текст, вы уже на правильном пути в чистое будущее.