На ПМЭФ-2023 определят будущее денег

Уже 14 июня в Санкт-Петербурге стартует Петербургский международный экономический форум. Традиционно он соберет не только политическую, экономическую и культурную богему России, но и представительные делегации из многих стран мира.

Международному сотрудничеству посвящено одно из главных направлений ПМЭФ-2023, получившее название «Мировая экономика в эпоху глобального перелома». Она будет состоять из 36 панельных дискуссий, в ходе которых отечественные и иностранные эксперты обсудят главные вопросы международной кооперации и выстраивания новых структур сотрудничества.

Одной из самых интересных обещает быть секция под названием «Дедолларизация: будущее денег». Ее участники обсудят возможность перехода мировой торговли от американского доллара к новой наднациональной валюте, управление которой будет осуществляться широким кругом государств на принципах партнерства.

Еще одна дискуссия будет посвящена «энергетике XXI века». В числе участников заявлены вице-премьер российского правительства Александр Новак, председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Кроме того, в рамках ПМЭФ состоятся бизнес-диалоги: ЕАЭС - АСЕАН, Россия - Китай, Россия - ОАЭ, Россия - Латинская Америка, Россия - Индия.