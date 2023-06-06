Премьерный показ документального фильма об усыновлении «37 тысяч причин для счастья» прошел в кинотеатре «Иллюзион»

Фото: АНО Национальные Приоритеты

5 июня в кинотеатре «Иллюзион» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и национального проекта «Демография» состоялась премьера фильма об усыновлении «37 тысяч причин для счастья».

Перед показом с приветственным словом обратились генеральный продюсер фильма Софико Шеварднадзе, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, GR-директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Евгения Данильченко, герои фильма – Екатерина Аксанова и Полина Савельева.

«Защита прав несовершеннолетних, формирование в обществе позитивного восприятия института семейного устройства детей-сирот – вопросы, требующие особого внимания и профессионального подхода, решение которых позволит многим детям обрести счастливое будущее. Существенных результатов достигла деятельность по устройству детей-сирот в замещающие семьи. Так, за последние 5 лет значительно сократилась численность детей в организациях для детей-сирот. В целом все мы – государство и общество – должны стремиться к тому, чтобы как можно больше детей-сирот нашли свои семьи. Уверен, что дальнейшая наша совместная работа в заданном направлении позволит решить все актуальные задачи. Желаю всем достижения поставленных целей, возможности оказывать помощь большому количеству детей, нуждающихся в поддержке, и новых идей, приносящих пользу нашему обществу», – сказал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. Фото: АНО Национальные Приоритеты

Генеральными продюсерами фильма стали Софико Шеварднадзе, Алексей Боков, Нино Маисаиа, режиссёр – Татьяна Ушенко, автор сценария – Анна Папченко, интервьюер – Татьяна Арно, оператор-постановщик – Алексей Ильин, композитор – Андрей Антонец.

«Хочется сказать, что многие в России десятилетиями считали усыновление чем-то странным, неприемлемым, стыдным или страшным по разным причинам: мы не знаем, какими вырастут чужие дети, это сложный процесс, некоторым не хочется иметь дело с государством и так далее. Мы наблюдаем, как за последние 10-20 лет все поменялось. Вокруг нас есть огромное количество счастливых семей. И я знаю много семей, которые живут с детьми из детских домов, усыновляют детей с особенностями развития и делают это осознанно. Их примеры показывают, что ребенок вырастает таким, каким ты его вырастишь, и все, что нужно ребенку – это любовь. Нет ни одной причины, чтобы в России оставалось столько детей в детских домах. Сейчас есть все возможности для того, чтобы дети обрели дом и семью, а взрослые стали счастливыми родителями», – прокомментировала Софико Шеварднадзе.

Алексей Боков и Софико Шеварднадзе. Фото: АНО Национальные Приоритеты

Фильм «37 тысяч причин для счастья» стал шестым в цикле документальных фильмов «ПОС.DOC», созданных компанией BOKOVFACTORY, журналистом Софико Шеварднадзе и продюсером Алексеем Боковым при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). С 6 июня фильм доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.

«Мы бесконечно благодарны создателям проекта за возможность поддержать и разместить фильм на такую сложную и важную тему», – поделилась заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина.

Вышедшие ранее 5 фильмов из цикла собрали более 9 250 000 просмотров на площадках Okko, VK и RuTube. Они были посвящены темам «Внутренняя кухня. Эволюция», «Назад к деревне. Ферма 2.0», «Сам себе инвестор», «30 лет добра. История благотворительности в России», «Мама, короче говоря, давай жить как раньше».

Фото: АНО Национальные Приоритеты

Вопрос социального сиротства сегодня остается одной из острых социальных проблем. Национальный проект «Демография» направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.

Фото: АНО Национальные Приоритеты

В центре национального проекта – семьи с детьми, в том числе с приемными. Для них доступны программы материнского капитала и семейной ипотеки с льготной ставкой до 6%. Благодаря нацпроекту в регионах открываются современные и комфортные детские сады с яслями, а мамы с маленькими детьми могут пройти переобучение, чтобы реализовать себя в профессии или открыть собственное дело. Кроме того, благодаря стратегической инициативе «Социальное казначейство» родители могут подключить уведомления на портале Госуслуги и получать уведомления и получать информацию о том, какие выплаты и льготы им доступны в зависимости от жизненной ситуации.

«В России действует целый комплекс мер национального проекта «Демография», помогающий поддержать семьи – от материнского капитала до льготной ипотеки и дополнительных выплат. Однако семьям важна не только материальная поддержка, но и социальная. Такие фильмы, как «37 тысяч причин для счастья», помогают семьям делиться историями из их жизни, а для кого-то могут стать стимулом для нового шага. Например, кто-то решится на усыновление», – сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Фото: АНО Национальные Приоритеты

Фильм «37 тысяч причин для счастья» рассказывает об усыновлении через призму людей, которые непосредственно участвуют в этом процессе: приемных родителей, детей и членов их семей. В фильме представлены истории семей про то, как усыновленные дети обретают счастье и находят себя в новой семье, а усыновители получают опыт безусловной любви к кому-то, кто еще вчера был совсем чужим.

Зрители фильма узнают истории 3 реальных семей, в которых растут усыновленные дети. В фильме о своем опыте по воспитанию приемных детей рассказывают многодетные родители Анна Гарнова и Александр Арсентьев, Светлана Строганова, Екатерина Алексанова.

Поскольку усыновление является остросоциальной темой, параллельно с историями героев практические вопросы комментируются такими специалистами как, Алексей Газарян – эксперт по проблемам сиротства и Дина Магнат – руководитель направления клиентской работы Института развития семейного устройства.

Создание фильма «37 тысяч причин для счастья» стало возможным благодаря поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Мы всегда смотрим, как зрители отреагировали на поддержанные нами проекты — сколько просмотров, реакций, завязалась ли дискуссия, меняет ли этот контент какие-то представления в обществе. Фильмы из этого цикла уже посмотрели более 9 миллионов человек. Честный разговор об опыте усыновления и осознанном родительстве нужен аудитории – такие проекты разрушают стереотипы, поддерживают тех, кто задумывается о подобном пути и ищет позитивные примеры. В этом – большая сила контента в целом и этого фильма в частности», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Сюжет картины строится подобно процессу усыновления: от жизни «до» и первой встречи до теплого, уютного дома, в котором «все свои», и оттуда выход в мир совсем в другом качестве: из семьи, с ее опорой за спиной, с новым смыслом и будущим для всех. Во время фильма зрители узнают о том, что отношение к усыновлению в российском обществе очень сильно поменялось за последние 30 лет: из чего-то стыдного, что нужно скрывать, оно превратилось, в форму социального активизма и солидарности.