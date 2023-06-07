Анекдоты: Фальшивого дрессировщика в цирке тигры быстро раскусили

Пенсионерка зашла в банк, увидела, что нет очереди и все 6 окошек работают, поняла, что здесь ловить нечего, и пошла скандалить в поликлинику.
* * *
- С вас штраф 250 рублей за оскорбление сотрудника полиции!
- Вот возьми тысячу и слушай дальше…
* * *
Жена - мужу:
- Дорогой, доктор порекомендовал поехать нам отдохнуть на Багамы или на Канары. Куда мы поедем?
- К другому доктору.
* * *
Маленькие хитрости.
Когда вы едете к любовнице, паркуйтесь на место мужа и оставляйте номер телефона на торпеде. Он обязательно позвонит вам, чтобы убрать машину!
* * *
Исследования показали: если женщина долго спит, то стабилизируется давление, улучшается настроение и уменьшается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы у мужа.
* * *
- Ну как новый электронный документооборот?
- Классно! Теперь носимся по инстанциям с флешками...
* * *
Отец - сыну:
- И чему тебя, балбеса, в школе учат? Запомни, тупица, Достоевский Ф. М. - это не радиостанция какая-то, а великий русский поэт. Я в твои годы уже знал наизусть много стихов Феликса Максимовича.
* * *
Бог создал экономистов для того, чтобы метеорологам было не так обидно.
* * *
Забежал как-то Матроскин в сарай. В темноте ударился головой о перекладину, наступил в навоз, поскользнувшись, упал в корыто с помоями для поросенка, тут же срывается со стены лопата и бьет его по спине. Поднимаясь, наступил на грабли, и вновь удар в лоб. Вышел на улицу и говорит: «Это не сарай, а форт Боярд какой-то…»
* * *
- Милый, скажи мне на ночь то, что я хочу услышать.
- Приятного аппетита.
* * *
- Ты говоришь, что я хороший, милый и симпатичный, а почему тогда не выходишь за меня замуж?
- Вот потому и не хочу портить тебе оставшуюся жизнь.
* * *
Не было в моей жизни настоящего мужчины. За меня еще никто и никогда не бил никому морду!
Все сама... все сама.
* * *
Я за здоровое питание, только если слово «здоровое» - это про размеры.
* * *
Футболистам легко бегать по полю, а ты попробуй разумно прокомментировать их действия…
* * *
- Любимый, можно я возьму у тебя 5 тысяч рублей?
- Можно. Только не трать.
* * *
Умелая девушка-сюрприз и из хинкали выскочит!
* * *
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