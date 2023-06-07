Вопрос дня: Какие выводы нужно сделать из истории с отравлением сидром? Фото: Евгения ГУСЕВА

Светлана Скрыгина, учитель, Ульяновск:

- Из этой трагедии в нашем регионе нужно сделать три вывода. Во-первых, если нужен алкоголь, купить подороже, но качественнее. В идеале лучше вообще обойтись без него.

Во-вторых, о продаже таких напитков несовершеннолетним (а их немало среди пострадавших) не может идти и речи!

В-третьих, нужно заинтересовать молодежь, чтобы ее не тянуло к выпивке.

Геннадий Онищенко, академик РАН, экс-главгоссанврач РФ:

- Главный вывод - надо ужесточить контроль за производством таких «самодеятельных» напитков. Могли просто яблочный сок смешать с техническим спиртом и выдать за сидр. Последний подобный случай у нас был, по-моему, в Тверской области в 1990-е. Тогда жестко разобрались.

Алексей Маринин, член Федерации рестораторов и отельеров России:

- В дешевых пивнушках что только не найдешь, и они почти не контролируются. Пиво, несмотря на то что признано алкоголем, лицензированию не подлежит. Возникает вопрос: что разливают в бутылки по 69 рублей за литр? С сидром то же самое - в теории это напиток из яблочного сока. Даже если бизнесмен будет оштрафован за некачественный товар, он ничем не рискует, кроме 15 тысяч рублей штрафа. А нам нужно защищать добросовестных производителей и не повторять трагедии.

Алексей Казанцев, главврач наркологической клиники:

- Жалко людей. Что тут посоветуешь? Считаю, что сидр в бутылках должен продаваться - все-таки это напиток слабоалкогольный - где-то наравне с сухим вином. Правильно? Главное - не покупать его с рук и в сомнительной упаковке.

Григорий, бренд-шеф бара «Дом Галеева», Челябинск:

- Я впервые слышу про бренд «Мистер Сидр». Мы закупаем сидр только у компании с репутацией и всеми сертификатами. С поставщиками важно общаться и проверять документы. Какие выводы нужны? Точно не ужесточать оборот алкоголя в заведениях - он и так жесткий. А вот к закупке продукта внимательнее относиться.

Юрий Михалёв, сидродел, основатель компании «Юрин Сидрус»:

- У нас, если честно, вообще сидр в магазинах некачественный. Не зависит от того, изготовили его кустарно или на современной линии. А зависит это от совести производителя. Тем более никто нас особо не проверяет.

Сергей Сизов, читатель сайта KP.RU:

- Зачем эта бормотуха? Тогда уж лучше квас.

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