За мужество и самоотверженность: Владимир Путин наградил Захара Прилепина

Захар Прилепин.

Указ подписан. Как говорится в тексте документа, награда присвоена «за мужество, самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Вместе с Прилепиным награжден и его соратник - Александр Шубин. Но рядом с его фамилией стоит приписка «посмертно».

Напомним, 6 мая в Нижегородской области на Прилепина было совершено покушение - машину, в которой он подъезжал к дому в Борском районе подорвали на противотанковой мине. Сам писатель был ранен, а его спутник погиб на месте.

По горячим следам был задержан подозреваемый - Александр Пермяков. Следственный комитет тогда показал видео с его признанием. Среди прочего Пермяков заявил, что он действовал по заданию украинских спецслужб.