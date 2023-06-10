Как попасть во дворец: В Букингемский нужен тик-токер, а в Белый дом - мастер по пряничным замкам

Раз в неделю Карл III становится веганом. Фото: I-Images/Global Look Press

Новый король Великобритании Карл III и его супруга - королева-консорт Камилла ищут цифрового гуру. Так таблоиды окрестили новую вакансию в Букингемском дворце. На деле нужен человек, который умеет снимать ролики, чтобы выкладывать их в аккаунты королевской четы.

Новую ставку открыли после того, как монаршие особы заметили кучу лайков на видео с коронации Карла III. Подумали, что путь к сердцу молодежи лежит через тик-токи и прочие соцсети. В год обещают платить до 35 000 фунтов стерлингов (около 3,5 млн рублей в год, это 292 тыс. в месяц), что чуть выше средней зарплаты в Великобритании.

«КП» выяснила, какие еще вакансии есть «в верхах».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Спец по овощам

Хранитель королевских часов. Вакансия появляется периодически. В обязанности входит перевод хронометров во всех дворцах и резиденциях на зимнее и летнее время. А если у кого из королевской четы сломаются часы, их надо отремонтировать. А ведь большинство из них - дорогие раритеты! Зарплата 32 000 фунтов стерлингов в год (примерно 267 тыс. в месяц).

Повар для веганов. С воцарением на троне Чарльза начался поиск повара, который знает все секреты веганской кухни. Один день в неделю монарх ест блюда, не содержащие молочных и мясных белков. Так он якобы вносит свой вклад в экологию. Окружение старательно поддерживает легенду, что отказ одного пожилого человека от котлеты и чая с молоком помогает природе. Зарплата повара не указана.

Помощник по приему корреспонденции. Новый король и его администрация также принимают резюме от желающих быть помощниками по приему корреспонденции: надо давать за короля ответы на обращения за 23 000 фунтов стерлингов в год (около 192 тыс. руб. в месяц). Также ищут менеджера по привлечению талантов за 55 000 фунтов стерлингов в год (454 тыс. руб. в месяц). За красивым названием скрывается кадровик, который подбирает персонал.

США

Пишут письма от руки

В Белом доме трудятся более 400 человек. У президента есть личный помощник, который совмещает должность телохранителя. Платят ему 115 000 долларов в год (9,2 млн рублей в год или 767 тыс. в месяц). Помощник первым приветствует президента утром, когда тот выходит из своих покоев в Белом доме. В обязанности также входит доставка свежей прессы, канцелярии и исполнение всяких бытовых просьб.

Хорошо зарабатывают стенографистки - 98 000 долларов в год (примерно 633 тыс. руб. в месяц). Они присутствуют на всех мероприятиях, где бывает глава США, и фиксируют каждое произнесенное лидером слово. Записи стекаются в президентский архив и раздаются прессе для использования в материалах.

С 1860-х в Белом доме работает отдел каллиграфии. Виртуозы пера вручную выводят приглашения на званые обеды для самых дорогих гостей, переписывают меню для таких приемов, а также строчат письма за президента - опять же только избранным. Современному каллиграфу платят 109 000 долларов в год (примерно 727 тыс. руб. в месяц).

Сотрудник отдела по приему корреспонденции читает до 400 писем ежедневно. Отвечает на них за президента и выбирает 10 самых важных. Подборку передают главе государства. За такую работу платят 72 000 долларов ежегодно (480 тыс. руб. в месяц).

Ежегодным пряничным домиком асы кондитерского мастерства пытаются переплюнуть вау-эффект от прошлых поделок. Фото: Ron SACHS/Global Look Press

На кухне Белого дома очень почетным считается место шеф-кондитера. А все из-за обязанности в конце ноября строить домик из имбирных пряников. В это время в президентской столовой готовят званый ужин в честь начала рождественских праздников. Зарплата 52 000 долларов в год (347 тыс. руб. в месяц).

Есть в резиденции главы Штатов необычные волонтерские должности. Официально они называются «военные социальные помощники». Это действующие военнослужащие, которые надевают парадные мундиры и приходят на все светские вечера в Белом доме. Они выполняют функции аниматоров: ведут светские беседы с гостями, приглашают одиноких леди на танец. В общем, создают атмосферу.

ЛИХТЕНШТЕЙН

Помощники князя финансов

В Лихтенштейне большинство вакансий при дворе - банковские служащие, менеджеры и финансисты. Ведь источник капиталов дома Лихтенштейнов (мини-государство названо по фамилии правящей династии) - это банк. Сейчас его директор - князь Максимилиан. Лихтенштейны не похожи на других современных монархов, которые нет-нет да наденут какой-нибудь исторический костюм. Эти же всегда ходят в строгих деловых тройках - истинные банкиры!

ВАТИКАН

Секьюрити для Папы

Чтобы попасть на работу в Ватикан, можно вступить в швейцарскую гвардию. Это мини-армия, которая охраняет папу римского еще с начала XVI века. Тогда в Швейцарии было туго с работой, и молодые люди наемниками сражались по всему миру. В том числе служили святому престолу. На службу принимают мужчин-католиков с 19 до 30 лет, ростом не ниже 172 см. Женатых не берут: прежде служба! Жениться разрешают по прошествии пяти лет службы, но при условии, что готовы служить еще минимум три года после этого. За это детям оплачивают обучение в школе. Зарплаты средние - на наши примерно 115 тыс. рублей в месяц.

В Папской швейцарской гвардии - всего около 100 человек. Фото: Guglielmo MANGIAPANE/REUTERS

КСТАТИ

Кем можно работать в Кремле

Прямо в вакансиях не указывают, предстоит ли соискателю трудиться в Сенатском дворце, одной из резиденций президента, или где-то еще. Таково требование безопасности. Специалистов набирают ведомства, которые имеют отношение к Управлению делами Президента РФ. Говорят, что сначала берут на работу в подведомственные учреждения. Если сотрудник зарекомендовал себя, ему по прошествии лет могут предложить и непосредственно в Кремль перевестись.

Что интересно, все околопрезидентские вакансии прозаичные. Никаких тебе: «Ищем нового министра» или «Нужен русский хакер для вмешательства в выборы в другой стране».

Уборщица - от 43 000 рублей.

Кладовщик продовольственного склада - от 50 000 рублей.

Официант кремлевского комбината питания - от 52 000 рублей.

Повар в правительственный санаторий - 55 000 рублей.

Медсестра в поликлинику - от 70 000 рублей.

Главный электрик - от 109 000 рублей.

Соискателей предупреждают, что возможны переработки, но их всегда оплачивают. Есть профсоюз, путевки в детские лагеря и санатории, прикрепление к кремлевским больницам и поликлиникам. В зависимости от места работы предусмотрено трехразовое питание. Перед трудоустройством кандидата тщательно проверяет служба безопасности.