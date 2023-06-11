Легендарный актер Георгий Милляр сватался к невесте со словами: "Я не мужчина, я Баба-яга!"

Баба-яга стала коронной ролью Георгия Францевича. Фото: Кадр из фильма

На фильмах-сказках режиссера Александра Роу выросло несколько поколений мальчиков и девочек. «Финист - ясный сокол», «Марья-искусница», «Морозко». А можете вспомнить, как звучат эти фильмы? Уверен, многие тут же услышат скрипучий заразительный смех Бабы-яги.

Эта старушка переходила из сказки в сказку, но всегда была очень разной. Иногда пугала маленьких зрителей, а иногда превращалась в немного вредную, но в целом ничего себе такую бабусю, готовую помочь главному герою.

А за галереей этих бабок стоит один невероятно талантливый и очень несчастный человек. Георгий Милляр. 4 июня исполнилось 30 лет со дня смерти яркого актера.

От Марселя до Геленджика

Милляр - фамилия вымышленная, подарок от мамы. При рождении (7 ноября 1903 года) мальчика звали Георгий Францевич де Милье. Отец - француз Франц де Милье, инженер, приехавший из Марселя в Россию строить мосты для железных дорог. Мать, Елизавета Алексеевна Журавлева, - дочь крупного сибирского золотопромышленника.

Маленький Гоша был единственным ребенком в богатой семье, а оттого обласкан вниманием. В большом московском доме родителей за ним ухаживали выписанные из Франции гувернантки. Французский был вторым языком в семье. Позже «барина» начали обучать и немецкому. Затем - литературе, музыке, точным наукам. Но это было уже на юге, в Геленджике, куда Елизавета Алексеевна перевезла сына после неожиданной смерти мужа. Георгию тогда было всего три года.

Георгия с детства тянуло к лицедейству. Фото: Wikimedia Commons

Родные всегда отмечали в мальчике тягу к искусству. Одна из тетушек, театральная актриса, это всячески поощряла. В семь лет Гоша пытался удивить близких сценкой из «Фауста». Загримировался под Мефистофеля. Но краска расползлась по лицу, взрослые хохотали... Мальчик расстроился. Кто же тогда мог предположить, что это первые шаги великого артиста!

Революция 1917 года. Семья внезапно оказывается без доходов: дом в Геленджике экспроприирован. 14-летний Гоша с матерью возвращаются в Москву и уже тут узнают, что их большая квартира в центре Москвы «расселена», а потому им, как «буржуям», полагается только одна комната. Ценности тоже забрали на нужды революции... Именно тогда Елизавета Алексеевна принимает решение изменить себе и сыну-подростку фамилию. Были де Милье, стали Миллярами.

Превращение в Золушку

Семья на несколько лет возвращается в Геленджик. Там Гоша оканчивает школу. Устраивается работать бутафором в местный театр. И именно там происходит событие, которое предопределит всю его карьеру. За несколько минут до начала спектакля про Золушку выясняется, что исполнительница главной роли не приехала. Труппа мечется, пытаясь найти выход. А молодой человек, смущаясь, хватает платье Золушки и предлагает свои услуги: слова он прекрасно знает. Спектакль спасен, находчивый бутафор привлекает внимание режиссера. Ему дают новые роли, молодой человек становится настоящим артистом, играет в нескольких пьесах. А в 1924 году, уже в Москве, поступает в студию при Театре революции (теперь это Театр имени Маяковского).

Свое благородное происхождение актер скрывает.

Георгий Милляр прожил 89 лет. Фото: Wikimedia Commons

По щучьему велению

Параллельно Георгий ходит на пробы в кино. Но его срезают, срезают, срезают...

Кинопробы на экранизацию сказки «По щучьему велению» (1938 год, Милляру уже 35) были для не слишком удачливого театрального актера очередной надеждой. Фильм - первая самостоятельная работа молодого режиссера Александра Роу. Поначалу Милляр ему не понравился. Но после некоторых раздумий Роу все-таки дает артисту роль царя Гороха. Загримированный под старика Георгий Францевич блестяще сыграл смешного самодура. С тех пор режиссер Роу и актер Милляр станут в работе практически неразлучны.

- Милляр стал для Александра Роу своеобразным талисманом - сыграл в дебютной картине и продолжал с ним работать почти во всех фильмах. Со временем они подружились, - рассказывает ведущий научный сотрудник ВГИКа, биограф Александра Роу Нина Спутницкая. - У них было много общего. И тот и другой - сыновья иностранцев.

Отец Александра Роу был ирландцем, который приехал в Россию работать управляющим мукомольного завода, мать - гречанка. При этом Роу-старший еще до революции сбежал на родину, бросив жену и маленького сына...

Следующая работа Милляра и Роу - «Василиса Прекрасная» (1939). Артист вновь перевоплощается в старика, но теперь играет сразу две роли. И впервые примеривает на себя образ Бабы-яги, который потом принесет ему настоящую славу.

- Собственно, именно Милляр убедил Роу, что играть Бабу-ягу должен мужчина. Объяснял, что ни одна женщина не сможет показать на экране абсолютное зло, - продолжает Спутницкая.

Известно, что перед первым «выходом» своей Бабы-яги в «Василисе Прекрасной» Милляр серьезно готовился к роли.

- Сидел в библиотеке, читал о нечисти, изучал иллюстрации. Позже заимствовал какие-то черты характера своих героинь у знакомых, сварливых соседок. Он был очень требователен к образу. В архивах есть его рисунки, сделанные во время подготовки к ролям.

Немногие помнят, что артист снялся в «Кавказской пленнице» (в кадре он в тюбетейке). Правда, лишь в эпизодической роли. Фото: Кадр из фильма

Малярия вместо грима

Параллельно Милляр снимается и в «обычном» кино. Но лишь в эпизодах - изображает старичков, чиновников, лавочников... Большие роли ему доверяют только в сказках.

Еще одна роль, которую Милляр сыграет в сказочных фильмах Роу несколько раз, - Кощей. Фильм «Кощей Бессмертный» планировали запустить в работу в 1941 году. Но началась война. Заканчивали уже в эвакуации, в Душанбе. Там Милляр тяжело переболел малярией. Он и так-то не блистал здоровьем, был худ и сух, а тут совсем отощал. Весил всего 45 килограммов. Так что до ужаса худой киношный Кощей - это последствия болезни. Старик! А ведь актеру тогда едва исполнилось сорок...

В будущем Милляр от подобных жутких образов отходит. В «Марье-искуснице» он играет прислужника морского царя Квака - очеловеченную лягушку, ничтожную и мерзкую. В «Морозко» он снова Баба-яга. Затем эта сказочная колдунья появляется в новом фильме «Огонь, вода и медные трубы».

- Конечно, основные роли Георгия Милляра - Баба-яга, - говорит Спутницкая. - Но это целая галерея ведьм. То страшная старуха, то забавная бабушка.

В чем секрет ярких ролей Милляра? Эксперты объясняют: актер уделял большое значение жестам и мимике. Это шло еще от немого кино, когда нужно было играть именно лицом.

Женился в 65 лет

Милляр невероятно популярен. Его знает вся страна. Он озвучивает мультфильмы, снимается в «Фитиле», но вне сказок ему по-прежнему достаются лишь эпизоды.

При этом - совершенно не устроенная личная жизнь. Живет с мамой в той самой коммуналке на Бронной улице.

- Милляр очень бережно и трогательно относился к своей матери, - говорит Нина Спутницкая. - Рассказывают, что в молодости у него были романтические отношения, но до самой смерти мамы (а женщина умерла в преклонном возрасте. - Авт.) он не устраивал свою личную жизнь. Да и страхи из-за дворянского происхождения ему не давали расслабиться.

Женился Георгий Милляр лишь после смерти матери. Ему уже 65 было! Избранница - соседка по коммуналке. Марье Васильевне на тот момент 59. Вдова: муж погиб на фронте, троих детей вырастила одна.

Свататься актер явился во фраке с цветочком в петлице. Женщина всплеснула руками: мол, опомнитесь, Георгий Францевич, я уже человек пожилой, не до мужчин мне... На что остроумный Милляр ответил: «А я не мужчина, я - Баба-яга!» Марья Васильевна рассмеялась и согласилась.

Свадьбу отгуляли в перерывах между съемками фильма «Варвара-краса, длинная коса», где Милляр перевоплощался в царя Чудо-юдо с мохнатыми ушами.

- Свадьбу играли в «Артеке», точнее, где-то рядом, - вспоминает актер Юрий Чернов. - В те дни Георгий Францевич там кучу автографов ребятам раздал: у него красивый автограф был, с профилем Бабы-яги...

По словам знакомых, жили супруги душа в душу, трогательно друг о друге заботились. Милляр настоял, чтобы жена уволилась (она работала в системе охраны одного из министерств), на все съемки возил ее с собой.

Через несколько лет семья наконец-то получила квартиру - двушку на окраине Москвы.

К тому времени ушел из жизни главный режиссер в жизни Милляра - Александр Роу. Но и в 1980-х, на девятом десятке лет, актер продолжал сниматься.

- Георгий Францевич и в старости оставался бодреньким, шустрым, внимательным к себе, - говорит Юрий Чернов. - Благородное происхождение в нем всегда чувствовалось. Он даже на выступления перед детьми выходил исключительно во фраке. Да, это был не очень новый фрак, потертый. Но он носил его очень породисто, с чувством собственного достоинства.

В конце мая 1993 года Георгий Милляр внезапно подхватил воспаление легких. Был уже в силу возраста совсем слаб. И сгорел буквально за несколько дней, умер тихо, во сне. Полгода не дожил до своего 90-летия.

Великого актера похоронили на Троекуровском кладбище. На скромной надгробной плите он изображен рядом с Марьей Васильевной - женщина пережила звездного супруга на шесть лет.

В ленте «Варвара-краса, длинная коса» (1969) актер снова сыграл нечисть - подводного царя Чудо-юдо. Фото: Кадр из фильма

ДОСЛОВНО

«Правда редко бывает правдоподобной»

Вне съемочной площадки окружающие знали Георгия Милляра как шутника и балагура.

- Георгий Францевич любил сальные анекдоты и иногда их рассказывал. Но на него никто никогда не обижался, конечно, - говорит актер Юрий Чернов. - Существовал так называемый «Алфавит Милляра». Его сам Георгий Францевич написал. Изначально - для себя, как бы в стол. Но потом Саша Кавалеров (исполнитель роли беспризорника по кличке Мамочка в «Республике ШКИД». - Авт.) этот словарь у Георгия Францевича прихватил. Так он и ушел в народ, его многие переписывали от руки.

Это был шутливый алфавит, хулиганский такой. Среди актеров много шуток Милляра ходило. Ну например, буква Я: «Ялта - город-курорт, захваченный киношниками». В нашей среде контекст был понятен, потому что там тогда много фильмов снималось. Или вот еще: «А - актер, Б - актриса»... Да, любил Георгий Францевич такие шутки. Но это, повторюсь, ходило сугубо в своем кругу. На публике Милляр ничего подобного себе не позволял.

Вот еще несколько фраз из «Алфавита Милляра»:

Водочная клизма - тоже красиво, но как быть с закуской?

Каждый Кощей думает, что он бессмертен.

Лучше постареть, чем устареть!

Милляр Г. Ф. - культ неприличности.

Общественное мнение. Окружающим не важно, чтобы вы жили честно. Им хочется, чтобы вы жили скучно.

Правда редко бывает правдоподобной.

Субординация - никогда не напоминайте слону, что его сделали из мухи.

Союз писателей гораздо обширнее, чем союз читателей.

Цифры - упрямая вещь: часто расходятся с фактами.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Пронести и добыть

Еще одна фишка Георгия Милляра, о которой все знали, - пристрастие к крепким напиткам.

- С Георгием Францевичем мы познакомились при интересных обстоятельствах, - вспоминает актер Владимир Епископосян, известный по колоритной роли одного из бандитов в «Пиратах ХХ века». - 1985 год. Ялта. Съемки фильма «После дождичка в четверг» (у 81-летнего Милляра была эпизодическая роль придворного, без слов. - Авт.). Я прихожу и вижу, что женщины спешно прячут по углам пузырьки с тройным одеколоном, которым в те времена смывали грим. Спрашиваю, что происходит. Отвечают: «Сейчас Милляр придет! Не спрячем - выпьет». Я думал, шутка такая. А потом как-то вечером возвращаюсь в гостиницу - все актеры жили в «Южной» у Морвокзала. Вижу, на скамейке на бульваре сидит Милляр, немного веселенький, а вокруг него суетятся местные художники. Я говорю: «Георгий Францевич, я в гостиницу иду, могу помочь». Отвечает: «Спасибо, Володенька, помоги!» Ну, я его под руку взял, мы доковыляли, довел до номера. Через час иду назад тем же маршрутом. Смотрю - Георгий Францевич на том же месте, в той же компании, но уже заметно посвежевший после душа... Но алкоголиком он не был, не подумайте. Просто такая особенность.

Биограф Александр Роу Нина Спутницкая подтверждает: выпить Милляр любил, но проблемой это не было.

- Да, у Роу на съемках был запрет насчет алкоголя, но для Милляра попытка «пронести» или «добыть» превращалась в некую игру, к которой он подходил с настоящим артистизмом (ходила байка, что как-то Милляр пронес бутылку горячительного в бидоне для молока. - Ред.).

С другой стороны, нужно же было как-то согреваться во время самых сложных ролей? Например, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (1961 год) артист играл черта. Съемки проходили в условиях Крайнего Севера - чтобы весной снимать настоящий снег, съемочная группа уехала на Кольский полуостров, где были построены декорации украинского хутора. Милляр сам настоял, чтобы костюм был тонким, не стесняющим движений. И охал, когда снежинки впивались в тело через тонкую ткань. Сам же уговорил Роу, чтобы и сцену, где Вакула окунает черта в прорубь, снимали не в павильоне, а на улице. Выдержал на морозе два дубля - после каждого актера кутали в тулуп и отпаивали водкой...

5 самых известных фильмов артиста

«Василиса Прекрасная» (1939)

«Марья-искусница» (1959)

«Морозко» (1964)

«Варвара-краса, длинная коса» (1969)

«Финист - ясный сокол» (1975)