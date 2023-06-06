Главное событие мотосезона состоится в «Орленке»

Фото: fmc-cup.ru

Среди стран участниц - Армения, Индия, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдавия, Монголия, Беларусь, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Швейцария и Южная Осетия.

Почему «Орленок»? Да потому, что здесь, в детском-оздоровительном центре на черноморском побережье находится уникальная, известная во всем мире трасса для мотокросса. И «Кубок Содружества» проходит здесь уже далеко не в первый раз. В 2022 на старт вышли команды из 9-ти стран. В этом году география участников значительно расширяется, несмотря ни на на что! И это не может не радовать.

Начнутся соревнования в субботу 10 июня. По традиции первыми на старты выйдут юные спортсмены из детских и юношеских классов. Церемония открытия с фейерверком и концертом начнется в 19:00. Ну а после нее — в воскресенье 11-го с самого утра — пройдут основные этапы гонки. Команда-победитель определится по итогам трех заездов смешанных классов. Она и поднимется на главный пьедестал на церемонии закрытия в 16:30. Кстати, в прошлом году первое место заняла команда из России, второе из Китая, третье досталось Узбекистану.

На главной сцене будет организована прямая трансляция с трассы, а также будет проведен розыгрыш ценных призов и подарков от партнёров соревнования.

Вход для зрителей – свободный!

«Кубок Содружества» ждёт гостей в субботу и воскресенье 10-11 июня на территории автогородка ВДЦ «Орлёнок» в Туапсинском районе Краснодарского края!